É uma boa decisão, diz secretário de Estado espanhol após renúncia de Rubiales

Madri | AFP

O secretário de Estado do Desporto Espanhol, Víctor Francos, afirmou neste domingo (10), depois de tomar conhecimento da demissão do presidente suspenso da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, que se trata de "uma boa decisão".

"O ex-presidente da RFEF [Real Federação Espanhola de Futebol] fez o que tinha que fazer, acho que foi o que todos os cidadãos espanhóis lhe pediram", disse Francos à rádio Cadena Ser.

Luis Rubiales anunciou sua demissão devido ao escândalo do beijo não consensual com Jenni Hermoso após a vitória da seleção do seu país no Mundial Feminino, apesar de há poucos dias se ter recusado a fazê-lo.

Luis Rubiales renunciou à presidência da Federação Espanhola de Futebol - 25.ago.23/AFP

"É uma boa decisão porque beneficia o futebol e o desporto espanhol. Não só a respeitamos, mas também a partilhamos", disse Francos, também presidente do Conselho Superior do Desporto (CSD).

Este órgão denunciou Rubiales ao Tribunal Administrativo Desportivo (TAD), que abriu um processo disciplinar contra ele.

"O que ocorreu é um acontecimento importante", acrescentou Francos, que reiterou o desejo do governo espanhol de que "as mudanças estruturais com que se comprometeu o presidente interino (da RFEF) Pedro Rocha e que sejam realizadas eleições atempadas".

O presidente do CSD alertou, no entanto, que o executivo espanhol não interferirá na autonomia da RFEF.