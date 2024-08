Castelo fortificado tem a melhor fan zone olímpica

Paris

Do lado leste de Paris, numa espécie de extensão da capital francesa, o Castelo de Vincennes, ou Château de Vincennes, é uma construção fortificada que, no passado, foi a casa de alguns monarcas franceses.

Porém, não espere ver belos móveis de época ou obras de arte, o castelo é vazio, mas ainda impressiona por sua imponente arquitetura medieval, que inclui uma torre de 52 metros e a belíssima Saint-Chapelle, uma capela em estilo gótico construída em 1379.

Em certo período, o castelo também foi usado como prisão. O libertino marquês de Sade foi uma das celebridades detidas em sua masmorra.

Já a espiã holandesa Mata Hari, dos tempos da Primeira Guerra Mundial, teve menos sorte e foi fuzilada nos fossos de Vincennes.

Prova de ciclismo de estrada em Paris-2024, com Château de Vincennes ao fundo - Piroschka Van De Wouw/Reuters

Desde 1988, o castelo passou por um vasto programa de renovação e se transformou em palco de vários eventos culturais, incluindo concertos e sessões de cinema ao ar livre.

Foi no entorno do castelo que o visconde de Valmont (John Malkovich) enfrentou o jovem Danceny (Keanu Reeves) em um duelo fatal em "Ligações Perigosas" (o bom, de 1988), dirigido por Stephen Frears e com Glenn Close e Michelle Pfeiffer no elenco.

Agora, o Château de Vincennes é só festa olímpica. Na última estação da linha 1, há cerca de meia horinha da Arena Bercy —onde Rebeca Andrade já brilhou—, o castelo é um dos muitos lugares escolhidos em Paris para abrigar eventos com transmissão abertos ao público, as chamadas fan zone.

E a de Vincennes é uma das melhores. Primeiro, seu imenso gramado permite que o público se espalhe tranquilamente, seja nas cadeiras, pufes e tendas oferecidos pela organização, seja sentado na grama mesmo.

A oferta de comes e bebes é bem mais ampla do que nos eventos das regiões mais centrais, como a do Hôtel de Ville (o Terraço dos Jogos). Em Vincennes, food trucks ficam no fundo do gramado, servindo cachorros-quentes, lanches, crepes, sorvetes e, veja só, cerveja com álcool, incluindo india pale ales artesanais da França.

Muitos se reuniram lá na sexta (2) à tarde para acompanhar o triunfo do judoca Teddy Riner, atleta-celebridade no país.

Entre um jogo e outro dá também para apreciar a exposição de fotos ao ar livre, uma delas dedicada a atletas da terceira idade.

Mas ninguém supera Vincennes nas atividades esportivas oferecidas em clima de brincadeira, mas também como uma forma de apresentar esportes para quem está imbuído do espírito olímpico. Eles fazem a festa principalmente da criançada, mas os adultos também se divertem praticando tiro esportivo, tiro com arco, tênis de mesa, minigolfe, hóquei na grama, esgrima e até os náuticos surfe e remo. E o melhor, quem perder aqui, não vai para a masmorra.