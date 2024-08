'Estava com dificuldade de andar', diz Valdileia Martins, que perdeu o pai dias antes de Paris-2024

São Paulo

Devido a uma entorse no tornozelo esquerdo ainda durante a etapa classificatória de Paris-2024, Valdileia Martins não teve condições de competir na final do salto em altura neste domingo (3). Ela havia passado para a disputa por medalhas na 11ª posição, ao alcançar a marca de 1,92 m, recorde brasileiro.

"Não consegui recuperar porque deve ser alguma lesão séria. Estava com dificuldade de andar. A gente tentou fazer gelo para tentar saltar na final. Mas quando tenho que usar o pé 100%, ainda não consigo colocar força", disse, em entrevista ao Sportv, enquanto a final ainda acontecia.

Valdileia Martins na final feminina de salto em altura; ela não conseguiu competir devido a uma lesão no tornozelo esquerdo - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Ela também afirmou estar satisfeita com seu desempenho. "Gostei muito do resultado. Vim trabalhando bastante para que isso [recorde] acontecesse aqui [em Paris-2024]. Queria quebrar o recorde, acabei igualando. Mas estou muito satisfeita e sei que posso ir além."

Valdileia, ou Val, também comentou a perda do pai, que morreu de infarto na última segunda-feira (29). Segundo a atleta, sua família a incentivou a seguir na competição como uma homenagem ao seu Israel Martins.

"Sei que ele está feliz. Agora é uma fase muito difícil que eu sei que tenho que superar. Meu pai é minha motivação maior. Mas estou contente com tudo que estou vivendo", acrescentou, em lágrimas.

A brasileira fez sua iniciação no salto em altura com treinos improvisados em um assentamento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), na cidade em que nasceu, Querência do Norte, no Paraná.