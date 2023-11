Instituto Coca-Cola e Suzano se unem para empregar 15 mil de jovens em vulnerabilidade

São Paulo (SP)

O Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) e a Suzano fecham uma parceria para capacitar 70 mil jovens em vulnerabilidade social e empregar pelo menos 15 mil deles. O anúncio foi realizado em um evento nesta quinta-feira (9), no Rio de Janeiro.

Pelo acordo, a Suzano irá dar escala às ações de empregabilidade para jovens desempenhadas pelo ICBB que já acumulam R$ 100 milhões investidos nos últimos dez anos.

Daniela Redondo, diretora-executiva do instituto, explica que o foco da iniciativa está propiciar oportunidades de carreira para quem precisa.

"Entendemos que é muito importante capacitar, mas a conexão com o emprego é fundamental para jovens em vulnerabilidade porque muitos deles não têm condições de encontrar um trabalho".

Fernando Bertolucci, Diretor Executivo de Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade da Suzano, e Daniela Redondo, Diretora Executiva do Instituto Coca-Cola Brasil, no evento de anúncio da parceria que irá levar emprego a 15 mil jovens - Divulgação

Os beneficiados poderão ocupar vagas em ambas as entidades ou em uma das 250 empresas que integram seus ecossistemas de negócios.

Gigante de papel e celulose, a Suzano também possui histórico de investimento na agenda socioambiental. Só em 2022 foram R$ 52 milhões investidos nesta pauta e 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade contratadas em sua rede de parceiros.

"Muitas das áreas em que atuamos têm jovens abaixo da linha da pobreza e a formação profissional é um trampolim impactante", diz Fernando Bertolucci, Diretor Executivo de Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade da Suzano.

"A partir do momento que eles desenvolvem habilidades e são colocados no mercado de trabalho se torna muito mais fácil superar essa situação", emenda.

Criado em 1999, o Instituto Coca-Cola atua nos 23 estados brasileiros e no Distrito Federal oferecendo empoderamento econômico. Em 2020, a organização passou a focar no público de jovens em vulnerabilidade.

Daiana Silva, 27, é um dos casos de sucesso do ICCB. Nascida no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, ela recebeu formação na instituição e foi indicada para trabalhar no Mc Donalds. Decidiu fazer faculdade de direito e, depois de formada, foi contratada como advogada na Coca-Cola Brasil.

Daiana Silva conheceu o ICCB aos 15 anos e, após capacitação recebida no instituto, entrou na faculdade e hoje é advogada na Coca-Cola Brasil - Divulgação

"Eu não sabia como preparar um currículo ou como me comportar em uma empresa", conta Daiana, que ingressou na entidade aos 15 anos. "Eu sabia que precisava trabalhar para ajudar minha família, mas não tinha ideia de como".

"O sonho da minha mãe era que eu fosse caixa de supermercado porque era a referência que ela tinha. Tenho muito orgulho dela. Mas participar do coletivo me permitiu buscar algo mais", completa a advogada carioca.

Com a parceria entre ICCB e Suzano, a expectativa é que a história de Daiana se multiplique e mais jovens alcancem posições profissionais estáveis.

"Nos preocupamos também com o pós-contratação para que esse jovem permaneça no emprego. As aulas são 90% sobre habilidades socioemocionais", afirma Daniela Redondo.

Os trabalhos resultantes da parceria terão início ainda neste mês e duração de dois anos. Mais informações serão divulgadas em breve no site do ICCB.

Para além desse projeto, ambas as empresas também continuarão seus investimentos em outras frentes sociais.

A Suzano tem a meta de tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030. No mesmo prazo, o ICBB almeja impactar 5 milhões de jovens em vulnerabilidade. Metas que, na visão de Bertolucci são "facilmente exequíveis", desde que trabalhadas em conjunto.

"Parceria é o nome do jogo", diz o executivo sobre o projeto com o ICBB.

"Nossa ideia é compartilhar valor e fazer algo que seja bom para todos. Se não estivéssemos fazendo isso, nosso próprio negócio seria ameaçado. É nosso dever social".