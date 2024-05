Premiação seleciona líderes e iniciativas antirracistas no Brasil

São Paulo (SP)

O Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), organização sem fins lucrativos dedicada à promoção da igualdade racial, realiza, nesta quarta-feira (8), cerimônia de entrega do Prêmio Sim à Igualdade Racial. Em sua sétima edição, a premiação seleciona líderes e iniciativas antirracistas nas áreas de educação, empregabilidade e cultura.

O evento anual tem o objetivo de celebrar pessoas, organizações e projetos com ênfase no combate ao racismo no país. A cerimônia será exibida no dia 26 de maio, no canal do Youtube do ID_BR e na TV Globo.

"A temática deste ano é inteligência ancestral. Vamos destacar a importância de transmitir conhecimentos e valores entre gerações e promover a união entre comunidades. O evento abordará questões como família, justiça climática, informação e desinformação e demarcação de terras", afirma Tom Mendes, diretor-geral do Prêmio e diretor institucional do ID_BR.

Premiação do ID_BR celebra iniciativas voltadas à promoção da igualdade racial - Divulgação

São dez categorias ao todo, distribuídas em três eixos —educação, empregabilidade e cultura—, cujos finalistas são definidos por um júri. Em educação, a Escola Afro-Brasileira Maria Felipa, o Instituto Cultural Steve Biko e a Makira E’ta disputam o troféu na Categoria Educação e Oportunidade.

Na Categoria Inspiração, os finalistas são Erika Hilton, Sonia Guajajara e Dinamam Tuxá. Já na Categoria Intelectualidade, disputam Geni Núñez, Petronilha Beatriz e Pai Dário. Ainda nesse eixo, haverá homenagem à ativista climática transgênero Vitória Pinheiro.

Natural da periferia da cidade de Manaus (AM), Pinheiro foi nomeada para o posto de ponto focal da ONU (Organização das Nações Unidas) em 2022, passando a integrar a Constituinte de Crianças e Juventudes em Comunidades Sustentáveis.

A ativista defende a luta contra o racismo ambiental. "Pensar o antirracismo ambiental é refletir sobre os antídotos para os problemas que afetam especialmente as comunidades negras e indígenas, que são as mais impactadas pela crise climática", afirma.

No eixo empregabilidade, Lívia Sant’Anna Vaz, Michele Salles e Vanda Witoto estão entre as finalistas da Categoria Liderança, enquanto Monique Evelle, Aline Odara, vencedora em 2023 do Prêmio Empreendedor Social da Folha, e Dayana Molina concorrem na Categoria Trajetória Empreendedora.

"Ser finalista é uma mistura de emoções", conta Monique Evelle, cofundadora da Inventivos, plataforma de formação de empreendedores. "Embora me sinta honrada, sei também da responsabilidade que é uma premiação como essa. Significa que tem muita gente olhando para meu trabalho", diz a empresária.

Por um valor anual de R$ 970,00, a Inventivos oferece aulas, cursos do nível básico ao avançado e acesso a uma comunidade de empreendedores. Além disso, a plataforma realiza investimentos: no segundo semestre de 2023, destinou R$ 3 milhões a startups do Norte e do Nordeste.

"Temos cada vez mais pessoas pretas no universo da economia criativa e do empreendedorismo para nos guiar. Isso muda o ponteiro econômico. Não é só questão de representatividade, é de proporcionalidade. Quanto mais pessoas prosperando, mais a gente consegue prosperar coletivamente. Isso muda o desenvolvimento social e econômico do país", afirma Evelle.

No eixo de cultura, os finalistas na Categoria Arte em Movimento são Joelington Rios, Yacunã Tuxá e Cia Os Crespos. Na Categoria Destaque Publicitário, foram selecionadas campanhas de empresas como Seda e Meta.

Já na Categoria Influência e Representatividade Digital, estão na disputa Fayda Belo, As Negas do Ziriguidum e We’e’ena Tikuna. Na Categoria Raça em Pauta os finalistas são Luciene Kaxinawá, Maickson Serrão e Dom Filó.

O Prêmio Sim à Igualdade Racial é patrocinado por Ambev, Assaí, Oreo, Carrefour, Mover, Vale, L’Oreal e Sephora. O apoio é da Coca-Cola, Magalu, Aegea, Pepsico. O evento também tem parceria com Cidade das Artes, Prefeitura do Rio de Janeiro, Tour House e Promenade Hotel.