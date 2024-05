Prêmio Empreendedor Social encerra inscrições neste domingo (12)

São Paulo

O Prêmio Empreendedor Social encerra inscrições para sua edição história de 20 anos neste domingo (12). Interessados têm até as 18h para preencher o formulário do edital na plataforma Prosas, em folha.com/premio2024.

Em 2024, o concurso realizado pela Folha em parceria com a Fundação Schwab, entidade irmã do Fórum Econômico Mundial, recebe inscrições em duas categorias. Serão seis finalistas submetidos ao júri para definição dos vencedores.

Cerimônia de premiação do Empreendedor Social 2023 no Teatro Porto com apresentação de Cris Guterres e Bruno Gagliasso - Ronny Santos/Folhapress

Em Inovadores Sociais do Ano, serão reconhecidas lideranças que inovam em áreas como ambiente, educação, saúde, habitação e geração de renda. Já a categoria Soluções que Inspiram destacará iniciativas de impacto em direitos humanos, fortalecimento da democracia, equidade de gênero e combate ao racismo.

Premiados e finalistas ganham projeção nacional e internacional, reforçada pelo alto nível de qualificação e networking oferecidos por um rol de 36 parceiros, em um pacote de benefícios que soma R$ 400 mil, entre cursos e mentorias.

Os seis finalistas participam do Engajamento do Leitor, categoria popular que capta recursos para as causas do ano, em campanha a ser veiculada a partir de outubro em todos os canais da Folha.

A captação se encerra na véspera da cerimônia de premiação, em 12 de novembro, quando será anunciada a iniciativa que mais recursos angariou na plataforma que é construída em parceria com Doare, Movimento Arredondar e PagBank.

20 anos de reconhecimento

Ao longo de duas décadas, 173 iniciativas foram chanceladas desde a primeira edição do Empreendedor Social, em 2005.

"São premiados e finalistas entre ONGs, negócios de impactos, cooperativas e movimentos que deram importantes contribuições para o enfrentamento dos principais desafios socioambientais do Brasil", afirma Sérgio Dávila, diretor de Redação da Folha.

Vencedores das três categorias principais em 2023, Ana Fontes (Rede Mulher Empreendedora), Robson Melo (Estante Mágica) e Aline Odara (Fundo Agbara) foram agraciados pela Schwab com um curso de Liderança para Mudança Sistêmica em Harvard e participação em uma learning journey na Ásia ou na África.

"O Prêmio Empreendedor Social mudou minha vida. E o curso em Harvard e uma viagem de aprendizado com os empreendedores da Schwab certamente vão mudar completamente minha jornada profissional e a do Agbara", avalia Aline Odara.

O Empreendedor Social 2024 tem patrocínio de Gerdau, Ambev, Coca-Cola, Sesi, Liberta e SOS Mata Atlântica. E conta com parceria estratégica de Ashoka, ESPM, FDC, Prosas, SBSA Advogados e UOL.