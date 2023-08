Influenciadora Mari Krueger, a 'outlet adoro', derruba 5 mitos famosos nas redes

São Paulo

Antes de virar uma influenciadora com milhares de seguidores nas redes sociais (475 mil no Instagram, 661 no TikTok e 51,9 no Twitter), a gaúcha Mari Krueger era mais conhecida como "a menina do outlet adoro". Foi assim, aliás, que Mari foi anunciada na primeira vez em que tocou como DJ em um evento, anos atrás, em Porto Alegre.

"No Twitter a galera queria me matar. É que, nessa época, eu fiz um comercial que bombou e eu fui meio que cancelada, porque era uma propaganda meio chata que passava antes dos vídeos do YouTube. Eu entrava gritando 'Outlet? Adorooo!', bem perua", conta, rindo.

"Era muito engraçado, porque a pessoa estava pronta pra ver o vídeo dela com o fone no último volume no fone, e chegava eu. Em resumo, viralizei negativamente na internet", brinca.

O bode com Mari passou rápido, como passa rápido a maioria das coisas nas redes. A carreira de DJ só precisou ser interrompida por causa da pandemia, quando não tinha festa nenhuma acontecendo. Durante o isolamento, Mari baixou o TikTok e foi dando like em vídeos que tinham a biologia como tema. Nascia ali sua nova profissão.

A bióloga, atriz, influencer e DJ gaúcha Mari Krueger - Zanone Fraissat/Folhapress

Formada em biologia em 2013, ela curtia posts com conteúdo científico e pensou que talvez valesse também investir em algo parecido. "Fiz vídeos com o que eu me lembrava da faculdade, sem pensar em reinventar a carreira, sem pretensão nenhuma, e deu certo. Isso se tornou minha profissão e voltei a tocar, mas levo a vida de DJ como um hobby remunerado", ri.

Nesta terça (22), Mari completa 34 anos. Ela trouxe para o Folhateen um dos conteúdos que mais fazem sucesso nos seus perfis: os mitos da internet. Veja abaixo o que ela diz sobre cada um.

Quem faz xixi de pé evita pegar doenças no vaso sanitário

Fazer xixi de pé é muito mais perigoso do que fazer xixi sentada.

Quando a gente fica fazendo a posição de isometria, tentando se segurar na força das coxas, a gente não consegue relaxar a musculatura do assoalho e não esvazia completamente a bexiga. Com isso, é muito mais fácil contrair uma infecção urinária.

Se tiver qualquer sujeira no assento, seque com papel, passe álcool gel se quiser. Se você estiver com a pele íntegra, sem feridas, e se sentar ali, provavelmente nada vai acontecer. A gente não encosta nossa mucosa na privada. E, sim, ali tem microrganismos, mas a chance de eles causarem algo na gente é quase nula. A chance é a mesma de quando a gente encosta a coxa em qualquer outro lugar usando shorts, tipo na academia, no bar, no ônibus.

Minha grande luta é que, se todo mundo sentar, o banheiro vai estar sempre limpo.

Suco detox ajuda a desintoxicar o organismo

Suco detox não faz detox.

Primeiro que se criou esse negócio de que está todo mundo intoxicado, e muito provavelmente a gente não está intoxicado coisa nenhuma, a menos que a gente trabalhe numa mina de extração de minerais.

As toxinas que vão estar no nosso corpo pelo nosso estilo de vida são removidos naturalmente pelo nosso fígado, pelos nossos rins etc. A urina é uma eliminação de toxinas. Sendo assim, a gente não precisa de suco nem suplemento detox nenhum porque o corpo já faz isso sozinho. Basta tomar água e se alimentar bem.

Suco detox pode ser legal como uma forma de comer salada no suco, vai que você não gosta da textura das folhas…

Pessoas que menstruam ficam com o ciclo sincronizado quando convivem umas com as outras

Isso é um mito porque, na verdade, os feromônios dos humanos não são capazes de alterar nosso ciclo menstrual. Isso até ocorre em outras espécies, mas não com a gente.

Essa teoria surgiu no boom do feminismo em 1971, quando a pesquisadora norte-americana Martha McClintock supôs que os ciclos menstruais de mulheres sincronizariam quando há bastante convivência.

A hipótese foi levantada por essa questão de que as mulheres estariam unidas por uma força maior da natureza, foi passando de geração para geração, mas não é uma verdade.

Acontece que a gente acaba aprendendo a contar as coincidências e se lembrar delas. A gente acaba lembrando das vezes em que o ciclo sincronizou e esquece de todas as outras vezes em que isso não aconteceu. Os ciclos menstruais convergem e divergem.

É puramente matemático. Como menstruamos 12 vezes ao ano, em média durante cinco dias, a chance de algum desses dias coincidir com outras pessoas que menstruam ao nosso redor é muito grande. A coincidência é mais matemática do que biológica.

Sal embaixo da língua ajuda a subir a pressão de quem está passando mal

Esse é um clássico! Tem gente que até carrega sachê de sal na bolsa para usar quando a pressão baixa.

Só que isso não funciona porque o sódio até está envolvido na regulação de pressão, mas os efeitos metabólicos para que se consiga isso variam de 24 a 48 horas. O sal não vai fazer efeito quando você precisa, e é arriscado porque ele pode fazer efeito quando a gente já não quer mais.

O que é aconselhado fazer nesses momentos em que se está passando mal é se deitar no chão com as pernas para cima, ou, se isso for impossível, colocar a cabeça entre as pernas e forçar para baixo.

Faz mal misturar tipos de bebidas

Você já deve ter visto gente falando na festa que hoje vai ficar só na cerveja, ou só no vinho, sem misturar destilados e fermentados. Só que, no corpo, é tudo álcool igual, eles vão ser metabolizados do mesmo jeito. Seu corpo não sabe o que é vodca e o que é vinho.

O que acontece é que, quando a gente mistura, acaba perdendo a noção das quantidades e dos níveis de porcentagem alcoólica do que está tomando. Perdemos as contas, em resumo.

A ressaca, inclusive, é a mesma se você misturar ou não misturar. É um mito e não altera nem a bebedeira, nem a ressaca.

Uma coisa importante sobre isso: se você está num churrasco, por exemplo, está tomando cerveja há horas e vem alguém com uma caipirinha, aquilo pode não cair bem porque o seu estômago já está sensível —você vai lá e coloca pinga com limão em cima, é normal dar mal-estar. Se fosse uma limonada, o efeito seria o mesmo, simplesmente porque seu sistema digestivo já está afetado por conta de tudo que você já ingeriu.