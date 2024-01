Veja 6 dicas de livros para ler (sim, ler) nas férias e sair um pouco do celular

São Paulo

As redes sociais são ótimas, o videogame é incrível, e ninguém aqui quer discutir o quanto o celular e outras telas têm apelo sobre todo mundo (adultos são tão dependentes deles quanto os jovens, mas eles não estão prontos para esse debate).

Acontece que as férias são longas demais para ser passadas só vendo TikTok e jogando Fortnite, então o Folhateen separou seis livros bons (e quase curtos) para se ler antes de as aulas voltarem.

Gênero Queer

O gibi publicado pela primeira vez em 2020 transforma em graphic novel a história de Maia Kobabe, que escreveu a obra. Maia saiu do armário duas vezes: primeiro, como bissexuasl, durante o ensino médio. Mais tarde, na faculdade, como assexual, queer e não binária, uma pessoa que que não se identifica com o gênero masculino nem com o feminino.

Capa do livro 'Gênero Queer', de Maia Kobabe - Divulgação

A história mostra esse processo de questionamento de padrões de gênero, transição e afirmação com desenhos, cores e texto fascinantes, misturando referências pop e nerds. Desde sua publicação, "Gênero Queer" já superou os 100 mil exemplares vendidos com suas diferentes edições.

Gênero Queer — Memórias Preço R$ 99 (240 páginas)

R$ 99 (240 páginas) Autoria Maia Kobabe

Maia Kobabe Editora Tinta-da-China Brasil

As Homicidas

Literatura para jovens mais velhos, "As Homicidas" é boa pedida para os fãs de true crime. A autora investiga quatro assassinatos que chocaram o Chile no século 20 –foram crimes bárbaros que causaram comoção também por terem sido cometidos por mulheres.

Capa do livro 'As Homicidas', de Alia Trabuco Zerán - Divulgação

Há o caso da dona de casa Corina Rojas, da jornaleira ambulante Rosa Faúndez, da escritora Mar[ia Carolina Geel e da empregada doméstica María Teresa Alfaro. A autora conta como elas se tornaram criminosas e como o machismo estrutural da sociedade definiu o modo como a justiça lidou com as criminosas.

Porque tem descrições gráficas e algumas poucas imagens de conteúdo sensível, é legal saber que "As Homicidas" pode ser motivo de gatilho, então não é recomendado para pessoas que possam ficar desconfortáveis com temas violentos.

As Homicidas Preço R$ 74,90 (232 páginas)

R$ 74,90 (232 páginas) Autoria Alia Trabucco Zerán

Alia Trabucco Zerán Editora Fósforo

Oxe, Baby

O livro marca a estreia na poesia de Elayne Baeta, autora de "O Amor Não É Óbvio", livro sobre o amor lésbico que vendeu milhares de cópias. E é muito legal ver como Elayne manda bem em linguagens variadas inclusive dentro do próprio "Oxe, Baby", que também traz colagens, fotografias, desenhos e rabiscos.

O poema "quem pode ir a Caraíva?" começa assim: "Namorar uma menina rica/significa que/seu silêncio durante/conversas sobre viagens internacionais/vai fazer um barulho insuportável. A coisa mais cara/que você já teve na vida/ não serve para compartilhar/numa rodinha dessas/de conversa com os amigos dela".

Capa de 'Oxe, Baby', livro de poesias de Elayne Baeta - Divulgação

Em outro ponto, uma letra de mão avisa: "Essa página foi arrancada de um livro de poemas sobre meninas que gostam de meninas. Se você recebeu ela gosta de tu!!!".

Oxe, Baby Preço R$ 69,90 (224 páginas )

R$ 69,90 (224 páginas ) Autoria Elayne Baeta

Elayne Baeta Editora Galera

Você Tem a Vida Inteira

"Por que o Henrique fez isso comigo? Por que só me contou que era soropositivo depois que a gente transou?" escreve o autor Lucas Rocha no capítulo 2 de "Você Tem a Vida Inteira". O livro trata do diagnóstico do HIV e tudo que o envolve, desde antes do resultado positivo do exame até os sentimentos que invadem os envolvidos quando as suspeitas se confirmam.

Capa do livro 'Você Tem a Vida Inteira', de Lucas Rocha - Divulgação

"O medo de ser rejeitado pelos amigos e de nunca mais poder se relacionar com alguém também pesa muito nos primeiros dias pós-diagnóstico", diz a orelha do livro, escrita por Daniel Fernandes, diagnosticado em 2011 aos 26 anos.

Na trama, as vidas de Ian, Victor e Henrique são entrecortadas pelo diagnóstico. Lucas Rocha narra tudo a partir da perspectiva dos três em uma história que não fala nem de culpa ou de se estar doente, mas sim de como os amigos podem representar uma família.

Você Tem a Vida Inteira Preço R$ 49,90 (304 páginas)

R$ 49,90 (304 páginas) Autoria Lucas Rocha

Lucas Rocha Editora Galera

Ei, Deus, Está Aí? Sou Eu, a Margaret

O livro foi publicado originalmente em 1970 e fez sua autora, Judy Blume, ficar famosa. Tudo porque ela criou uma história em que tabus daquela época (e de hoje em dia) apareciam sem rodeios. Margaret Simon, a protagonista, cria um clube secreto para falar com suas amigas sobre assuntos como meninos, sutiãs e menstruação.

Isso sem falar na religião que conduz a trama, já que, além de ter fundado o revolucionário clube, Margaret também não seguiu os costumes locais, ficando de fora da Associação Cristã de Moços e do Centro Comunitário Judaico –seu pai é judeu e sua mãe é cristã, e Margaret não faz ideia do que quer ser neste aspecto.

Capa do livro 'Ei, Deus, Está Aí? Sou Eu, a Margaret', de Judy Blume - Divulgação

De todo modo, isso não importa: Margaret tem uma conexão direta com Deus, para quem ela fala sobre absolutamente tudo: família, amigos crushes, desejos etc.

Ei, Deus, Está Aí? Sou Eu, a Margaret Preço R$ 49,90 (176 páginas)

R$ 49,90 (176 páginas) Autoria Judy Blume

Judy Blume Editora Rocco

Melissa

O livro ganhou três importantes prêmios de literatura: Stonewall Book Award, Lambda Literary Award e Children's Choice Book Award –e não, este último não indica que "Melissa" é feito para crianças. A história mostra uma menina que sabe que é menina, mas a quem os outros olham e insistem em dizer o contrário.

Capa do livro 'Melissa', de Alex Gino - Divulgação

Melissa acha que vai ter que guardar esse segredo para sempre. Até que um dia, na escola, ao ser anunciada a peça que os alunos vão encenar, Melissa deseja fazer o papel da protagonista Charlotte. Sua professora, no entanto, diz que Melissa nem pode fazer o teste para a personagem porque... ela é um menino.

Um livro para encorajar jovens a serem quem são.