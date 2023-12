Paula Pimenta publica novo livro depois de seis anos e retoma encontros com fãs

São Paulo

Paula Pimenta diz que escreve livros cor-de-rosa. A autora, que já vendeu mais de 2 milhões de exemplares com as sagas adolescentes "Fazendo Meu Filme" e "Minha Vida Fora da Série", publicadas desde 2008 e 2011, respectivamente, usa essa definição para completar sua minibiografia nas redes sociais.

"Os meus livros são romances, eles são para fazer sonhar mesmo", afirma em entrevista ao Folhateen. "Gosto de ler livros assim, que nos fazem flutuar."

Embora seu público seja em sua maioria feminino, ela reforça que a cor escolhida não tem nada a ver com estereótipos de gênero, mas com a atmosfera de fantasia que a tonalidade evoca. "É só realmente pela leveza da cor."

A escritora Paula Pimenta - Marcio Rodrigues/Lumini Fotografia

Pimenta não trabalha com bruxos ou princesas, não traz a magia de um "Harry Potter" nem os palacetes fictícios de Meg Cabot de "O Diário da Princesa", obras que tem como referência.

Suas tramas retratam romances juvenis com conflitos universais em Belo Horizonte, onde nasceu.

É justamente a simpatia do cotidiano, permeada pela indecisão do primeiro beijo com o melhor amigo até a pressão pela escolha do curso superior, que gera identificação e fideliza gerações de leitores. "É como estar acompanhando uma amiga ali", afirma.

Desde a pandemia de Covid-19, a autora não teve grandes lançamentos —afinal, nem poderia convocar as centenas de fãs que correm para a livraria mais próxima em busca de sua assinatura.

É com a chegada de seu novo livro, "Minha Fora de Série - 5ª Temporada", que Pimenta retoma suas sessões de autógrafos e o contato afetivo com os admiradores de suas histórias. "É realmente uma troca de energia muito grande, eu falo que eu sou a parte mais próxima dos meus personagens que os leitores têm. Então, quando me abraçam, é como se estivesse abraçando eles também."

Capa do livro "Minha Vida Fora de Série - 5ª Temporada", de Paula Pimenta - Divulgação

Em 2017, quando publicou o quarto volume de "Minha Vida Fora de Série", os fãs eram adolescentes. Seis anos depois, boa parte do público entrou na vida adulta (ou de jovem adulto), mas nem por isso os eventos em Belo Horizonte e São Paulo, no começo do mês, deixaram de lotar, com 600 senhas distribuídas.

Nos depoimentos na contracapa e orelhas do novo livro, leitores têm idades que variam entre 13 a 25 anos. Essa ampla faixa etária cresce cada vez mais, diz Pimenta, com mães e avós interessadas e crianças que recebem indicações nas escolas ou de algum familiar.

"Eu tenho lido muito isso de leitoras dizendo que as versões de 13 anos delas estão pulando", diz. Nos relatos que recebe, as fãs citam a nostalgia que seus livros despertam nesta nova fase da vida. "Estão realmente lembrando daquele sentimento que tinham quando começaram a ler."

"Minha Vida Fora de Série" se passa no universo literário de "Fazendo Meu Filme", tetralogia que tornou a autora best-seller, e que é uma espécie de "irmã mais velha" para este enredo.

Aqui, acompanhamos o relacionamento de Priscila e Rodrigo desde os 13 anos. Cada temporada é uma etapa da vida do casal. Neste quinto volume, a protagonista está com 20 anos e, após o trauma do término do namoro, deixa a capital mineira para se aventurar por Nova York.

"A mensagem que a Priscila está passando muito nesse livro é que, depois de um turbilhão de acontecimentos que parecem o fim do mundo, podem surgir oportunidades que não podemos deixar escapar", diz Pimenta.

O hiato entre um livro e outro é justificado por questões pessoais de Pimenta, como a morte do pai e de um de seus gatos. Ela diz que precisou de tempo para oferecer um enredo mais leve e se reacostumar com o ritmo de escrita após o nascimento de sua filha Mabel, hoje com cinco anos.

A posição conquistada pela autora no cenário literário brasileiro atual é ainda mais notável porque envolve um público que tem o tempo de atenção altamente disputado pelas telas.

Para além do vínculo que suas narrativas parecem criar com o público, a autora é otimista em relação ao consumo de livros em geral. "Realmente a concorrência é muito grande, mas o hábito da leitura, depois de adquirido, não nos deixa mais."

Para ela, tudo depende de um título que prenda a atenção e fisgue aquele leitor. "Você começa a dividir que tem o tempo ali para o celular, mas quer também estar ali com o livro na mão."

Saindo do universo das páginas, entre as adaptações de suas obras, já foram lançados os filmes "Cinderela Pop", protagonizado por Maisa Silva, e "Um Ano Inesquecível", com Maitê Padilha.

O livro "Princesa Adormecida" também já foi rodado, diz Paula. A principal questão com os fãs continua sendo o longa de "Fazendo Meu Filme", anunciado em 2021 e sem previsão de estreia, apesar de já finalizado.

"Eu acho que é superdigno todo mundo estar indignado. Eu estou também", diz a autora, que afirma que a definição da data não depende dela.

Em relação à escrita de novas séries, ela confirma que duas personagens ganharão histórias, mas não dá detalhes. Sobre o último volume de "Minha Vida Fora de Série", Pimenta garante que "não deve passar de 2025".

"Eu não estou pretendendo ficar grávida de novo e acho que não vai ter outra pandemia por agora", afirma. "Outro dia até já comecei a fazer um esbocinho do sexto livro."