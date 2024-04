Meninas são ensinadas a não pensar sobre política, dizem jovens do documentário 'Girl's State'

São Paulo

A americana Emily Worthmore tem 19 anos e se acha conservadora em relação à política. Na escola em que ela cursou o ensino médio, essa não era uma posição, digamos, popular de se ter, e por isso Emily tinha medo de se envolver em conversas que tivessem esse tema.

Meninas em imagem do documentário 'Girl's State', que estreia na Apple TV + - Divulgação

"A gente é ensinada a nunca falar sobre política, sabe? Na mesa de jantar, no Dia de Ação de Graças, tipo 'Não vá destruir os feriados da família com política!', porque muita gente discorda quando se fala disso", lembra Emily.

"No colégio eu ficava nervosa pensando que ia ser rejeitada por causa das minhas crenças políticas. No fim, acabei me dando conta de que, se você quer se envolver com política, tem que saber que esse não é um 'esporte' para espectadores. Você vai ter que se expor, se colocar. E, quanto mais você faz isso, menos assustador fica."

Ela diz que aprendeu que, para que alguém possa entender o mundo, é superimportante ter conversas sobre política em um ambiente sem violência e que também não seja arrogante ou paternalista.

"E você não precisa necessariamente concordar com tudo que ouve, ou esperar sair dessa conversa com sua opinião mudada. Mas eu queria ver com mais frequência pessoas tendo a boa vontade de ouvir o outro", diz.

Emily, 19 anos, que tinha medo de se abrir sobre política no ensino médio - Divulgação

Muito do conhecimento de Emily sobre política já vinha de casa, da criação que recebeu da família, mas ela expandiu ainda mais seu pensamento ao participar de um programa que acontece nos Estados Unidos desde 1937, o American Legion Auxiliary Girls State, sobre o qual foi feito o documentário "Girl's State", que estreia nesta sexta (5) na Apple TV +. Emily é uma das protagonistas do filme.

Além do programa para meninas, também existe o Boy's State, que já virou documentário em 2020. Cada estado americano tem sua própria edição dos programas feminino e masculino, exceto o Havaí, que só faz o para meninas. Em Washington, há uma edição que mescla os dois públicos, e em nove estados as edições acontecem separadas, mas paralelamente.

A ideia é estimular conceitos como liderança e cidadania, focando o sistema de governo e política dos Estados Unidos. Embora cada estado tenha sua particularidade, no geral o programa divide os jovens em grupos com nomes de cidade, e em dois partidos políticos que não existem na vida real —eles são criados lá dentro, com propostas definidas do zero e em conjunto.

Em variados graus conforme o estado, as meninas e meninos disputam "cargos" políticos, e precisam fazer suas campanhas acontecerem. Faith Glasgow, 19 anos, concorreu diretamente com Emily nessa edição do Girl's State que virou documentário. As duas queriam ser governadoras.

"Eu soube no momento exato em que a vi que ela era muito inteligente e que eu queria conhecê-la melhor. Fazer amizades durante o programa foi difícil em alguns momentos, muito porque tinha a equipe de filmagem acompanhando a gente pra cima e pra baixo. Tinha meninas que pensavam que eu ‘me acho’, já que estava sendo filmada", contou Faith ao Folhateen, em entrevista ao lado de suas colegas via chamada de vídeo.

Faith lembra que havia muitas garotas tímidas que evitavam se aproximar dela para não aparecer no filme. Nisha Murali, 19 anos, se considera tímida, mas isso não a impediu de ser uma das protagonistas de "Girl's State".

"É interessante ser rotulada como a tímida, ou como a socialmente esquisita. Mas uma coisa que faz o Girl’s State tão legal é que tem tanta diversidade lá dentro, a gente vê que tem tantos meios de se envolver com a política, sabe? Tem administração de campanhas, milhões de cargos administrativos etc. Lá aprendi que a política tem espaço para todo mundo, e que todo mundo pode ser ouvido, mesmo os super extrovertidos", afirma.

Cecilia Bartin, 19 anos, a Cece, acha que muitas vezes os adolescentes não curtem se envolver com política porque acham que é um tema "muito grande e distante" do seu universo.

"Então, eu recomendo sempre começar com o que afeta você e seu dia a dia, o que afeta sua família. Para mim, por exemplo, eram questões como aborto, aluguel etc. São questões que me iniciaram na política, digamos assim, que me colocaram para dentro", sugere.

"Quando você se envolve com política, se dá conta de que o que os políticos fazem nos afeta. Daí fica mais fácil tomar uma decisão, porque você pode simplesmente pensar no que vai beneficiar sua comunidade e as pessoas que ama. Vira uma coisa menos de tentar estar certo e provar um ponto, e mais sobre ajudar uns aos outros e às nossas comunidades."

Cece, Nisha, Faith e Emily não sabiam que o Brasil já teve uma presidente mulher —muito menos que ela deixou seu cargo ao sofrer um impeachment. Elas ficaram surpresas ao conhecer esse dado sobre a política brasileira durante a entrevista, especialmente porque ter uma mulher comandando seu país é o maior desejo comum entre todas elas.

"E não é preciso nem ir tão longe e pensar sobre a presidência, também vale olhar para o congresso ou para as nossas cidades e estados, você vai ver claramente a falta de representação. O Girl's State não me tornou mais consciente disso, mas me fez querer lutar com mais força contra essas estruturas sociais que querem manter as mulheres longe da política", diz Cece.

"Fiquei triste em saber que muitas meninas cresceram ouvindo que tinha coisas que elas não podiam fazer apenas porque são meninas. Comigo isso não aconteceu, e só fiquei sabendo disso lá no Girl’s State e depois assistindo ao filme. Precisamos urgentemente parar de fazer isso com as meninas", afirma Nisha.

O casal Amanda McBaine e Jesse Moss dirigiu o novo "Girl's State" e também "Boy's State", filmado em 2018. "'Boy's State foi um retrato bem revelador dos jovens americanos e da política daquele momento. Era muito tribal, com truques sujos e uma política desalmada", afirmou Jesse em entrevista por vídeo ao Folhateen.

"Quatro anos depois, o país está mais afundado em divisão e disfunção política. Então, o mundo é outro, a política é outra, e as meninas são outras. As meninas fazem as coisas de maneira diferente. Temos duas filhas adolescentes, então sabemos bem disso."