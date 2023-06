Garfield completa 45 anos de malandragem, fofura e muita fome de lasanha

São Paulo

O gato Garfield tem a vida que pediu aos céus (embora ele ache que ganha menos lasanha do que mereceria). Além de um lar gostoso, um dono amoroso e comida fresca, ele também é muito mais importante do que o cachorro da casa, que quase nunca tem coragem de correr atrás dele. Nas suas historinhas, Garfield manda em todo mundo —e ainda é adorado por causa disso.

Garfield nasceu em 19 de junho de 1978. Nesse dia foi publicada sua primeira tirinha, que é como se chamam essas histórias contadas em poucos quadrinhos e geralmente impressas em jornais e revistas. Garfield foi a segunda tirinha que mais saiu nos jornais do mundo tudo (foram 2.570), ficando atrás apenas de "Peanuts".

Garfield com sua turma: Arlene (rosa), Nermal (cinza), Odie (o cão) e o ursinho Pooky - Reprodução

O "pai" de Garfield é o cartunista Jim Davis, que antes de desenhá-lo fazia a "Gnorm Gnat", uma tirinha estrelada por insetos. Um amigo disse para ele que as piadas dos insetinhos até eram boas, mas que eles não eram muito carismáticos, e que Jim deveria pensar em um personagem de que as pessoas pudessem gostar mais.

Como tinha crescido em uma fazenda onde moravam 25 gatos, Jim lembrou o quanto os felinos são queridos. "Ele tinha intimidade com essa espécie e a nova tirinha emplacou, porque gatos são personagens muito mais fáceis de as pessoas se identificarem", confirma Heitor Pitombo, jornalista especializado em quadrinhos.

E Heitor diz que Garfield não é um "gato qualquer", já que tem características bem originais. "Ele é especialmente temperamental, e traz junto um elenco de apoio bem maneiro", exemplifica.

Um dos personagens principais das histórias de Garfield é seu tutor Jon Arbuckle. Além de cuidar dos animais da casa, ele também se ocupa em comprar e vestir camisas feiosas, jogar sudoku e cozinhar —nessa parte ele não tem nenhum talento. Ele também gostaria de ter uma namorada, mas não tem sido bem-sucedido na busca.

Odie, o cachorro, é carismático, tem um bom coração, vive com a língua para fora e se comporta feito paspalho perto de Garfield, que tem muita culpa pelos micos que Odie paga. "O gato faz o cachorro de gato e sapato, ao contrário do estereótipo básico. É como com Tom e Jerry, em que o rato trata mal o gato. No caso de Garfield, ele se impõe, é mais inteligente, mais esperto", diz Heitor.

Uma curiosidade sobre Odie é que ele é o primeiro personagem animal da tirinha que não fala -ele é um cachorro absolutamente normal, sem voz, só latidos. Os outros se comunicam com balõezinhos que mostram seus pensamentos, e todo mundo se entende assim.

Nermal é "o gato mais lindo do mundo". Quem diz isso é ele mesmo, mas é difícil encontrar quem não o ache muito fofinho. Sempre que ele aparece, Garfield fica incomodado com seu carisma e juventude. Nermal, que é fofo mas não bobo, gosta de provocar Garfield sempre que pode.

O carteiro Herman, a veterinária Liz e a gata rosa Arlene são alguns dos outros personagens, que aparecem menos, mas que fazem parte da vida de Garfield. Pooky, um ursinho de pelúcia meio velhinho, também é importante para a trama, porque é como se fosse um grande amigo em quem Garfield consegue confiar.

"A índole do Garfield não é das mais elogiáveis, mas a gente gosta dele porque todo mundo se identifica, todo mundo tem esse lado estranho", acha Heitor. "É uma tirinha para adultos, mas também para crianças, porque tem esses tipos muito marcados, o gato espertalhão, o outro fofinho, o dono que obedece ao gato. São características que toda criança já viu na vida real."

Há um outro elemento importante nas histórias de Garfield: a balança. Ela é como uma inteligência artificial que vive sugerindo ao gato que ele está acima do peso ideal para um felino. Ela e Jon, o tutor, estão sempre tentando que Garfield emagreça, e para isso acontecer ele precisa parar de comer tanta lasanha.

"Querer comer algo gostoso e não poder porque se está de dieta é uma questão comum na nossa sociedade, e isso aproxima o personagem dos leitores. Garfield é diferente da Magali, por exemplo, que come desvairadamente e não engorda nunca. Ele tem esse questionamento", analisa Heitor.

Encontro da Turma da Mônica com Garfield - Reprodução/Turma da Mônica no Facebook

E por falar em Turma da Mônica, os moradores da Rua do Limoeiro e Garfield recentemente se conheceram pessoalmente. Em abril do ano passado, os criadores das duas histórias se juntaram para criar algumas aventuras conjuntas, em parceria com a Nickelodeon.

As revistinhas em que Garfield interagia com Mônica, Cebolinha e até com o cachorro com cara de ovo Bugu foram editadas pela Panini e vendidas nas bancas de jornal.

