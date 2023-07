Ioga ajuda crianças a lidarem melhor com as emoções e estresse na escola e em casa

São Paulo

Era setembro do ano passado. Maria Julia Z. R., a Maju, de 8 anos, começou a se sentir meio estranha. Ficava distraída nas aulas e com um pouco de preguiça de tudo. Isso não era normal para ela, que encarava numa boa a rotina da escola com as atividades extracurriculares, como tênis e piano.

Mas a falta de atenção e o desânimo fizeram com que a direção da escola chamasse a mãe de Maju para perguntar o que estava acontecendo com a filha. Jaqueline, a mãe, disse que não havia nada de diferente na rotina da menina, a não ser... a falta da ioga!

Maria Júlia, de 8 anos, faz uma das suas posturas favoritas, a do guerreiro. - Karime Xavier/Folhapress

Preocupada com o excesso de atividades de Maju, Jaqueline tinha decidido cortar as aulas semanais de ioga, que ela fazia havia três anos.

"A ioga me deixa mais relaxada, mas também mais concentrada e disposta, com vontade de fazer as coisas", diz Maju, que hoje tem aulas de ioga uma vez por semana na escola, em São Paulo, e uma vez por semana em casa, com uma professora particular.

"Agora nas férias vou praticar bem mais, porque ganhei um tapete novo, nas minhas cores preferidas: roxo e lilás."

A ioga é uma prática que nasceu muito tempo atrás, na Índia. Ao permanecer durante algum tempo em determinada postura (que os praticantes chamam de ásanas), você fortalece seu corpo. Mas ela envolve mais do que exercícios físicos: a ioga também faz com que as pessoas prestem atenção na respiração e nos limites do próprio corpo, testando a sua flexibilidade.

Maju faz a postura da árvore, que ajuda a acalmá-la e melhora o seu equilíbrio. - Karime Xavier/Folhapress

Ao mesmo tempo, a ioga envolve a meditação, porque o praticante fica tão concentrado no movimento e na respiração presente que não sobra tempo para ficar triste com o que passou, ou preocupado com o que vai acontecer.

Para isso, são usados alguns mantras (uma sílaba em sânscrito, antiga língua falada na Índia). O mantra mais comum é o Om (se pronuncia "aum").

"Ficar repetindo o Om me acalma", diz Laura P. P., de 7 anos, que começou a fazer ioga aos 4 e hoje pratica com a mãe, Andréa.

"A gente coloca as mãos em posição de prece, fecha os olhos e repete o 'Ommmmmm'. Ou então a gente medita respirando fundo, prende o ar por cinco segundos e solta. Isso sempre me relaxa", diz ela, que dá um exemplo de como essa prática pode ajudar no dia a dia.

"Se eu caio e ralo feio o joelho, por exemplo. Vai doer e eu vou chorar. Mas não vou me desesperar, gritar, só preciso me concentrar na minha respiração."

Segundo a professora de ioga Patrícia Pinho, que dá aulas particulares e em uma escola em Atibaia (SP), as crianças percebem que a ioga proporciona paz interior. "A criança chega sem saber que tem o poder de se acalmar", afirma.

"Mas logo descobre que a respiração pode ajudar a lidar com emoções como raiva, ansiedade e o estresse do dia a dia, seja na escola ou em casa", diz.

Isso auxilia não só na concentração, mas também a soltar a criatividade, diz Patrícia. "É como se você começasse a olhar para dentro de si mesmo e descobrisse ideias legais que estão dentro da sua cabeça, mas que precisavam de um pouquinho de silêncio para aparecerem", afirma.

Aplicativo permite fazer ioga em casa, qualquer hora do dia

O casal João Soares e Rosa Muniz decidiu ensinar ioga de uma maneira criativa: contar uma história junto com as posturas. Foi assim que nasceu o Yoga com Histórias, há mais de 30 anos (ioga e yoga são a mesma coisa, as duas formas de escrever a palavra estão corretas).

Eles começaram ensinando crianças e adolescentes internos da Fundação Casa (que abriga pessoas de até 18 anos que cometeram crimes).

"As crianças ficavam ansiosas esperando a gente chegar. Com a prática da ioga, elas foram se acalmando, não brigavam mais entre elas e ficavam mais relaxadas", diz João, que é ator e, ao lado da esposa Rosa, pedagoga, comanda o programa de TV transmitido pelos canais Cultura e Rá Tim Bum.

"Nosso desafio sempre foi tirar as crianças do sofá, fazer com que elas e suas famílias se envolvessem com as posturas e vivessem um momento divertido juntos", diz Rosa.

O Yoga com Histórias não parou nem mesmo na pandemia: com o amigo Dudu Toledo, instrutor de ioga e produtor de TV, eles criaram o programa "Yoga com Histórias em Casa", transmitido pelos mesmos canais, mas com a participação do público, que gravava as posturas em casa e as enviava para o programa, que por sua vez era gravado na casa da Rosa e do João.

Agora, os três amigos acabam de lançar o Yom Kids (yomkids.com), um aplicativo de ioga para que as crianças possam praticar as posturas em casa, ouvir histórias, meditar e relaxar, a qualquer hora do dia.

"A ioga permite que a criança descubra o próprio corpo como um grande parceiro para brincadeiras e aventuras", diz Rosa, lembrando que o nome de boa parte das posturas remete aos animais –a do gato, do cachorro olhando para baixo, da cobra, do camelo, da vaca, da águia, da tartaruga etc.

"Ela se diverte e se sente melhor depois para estudar ou praticar esportes."

Lucca C. F., de 8 anos, concorda. "Eu fico alegre, meio biruta, depois das aulas", diz ele, que faz ioga há dois anos na escola em São Paulo, e adora a postura do camelo e a savasana, quando ele fica deitado de costas no chão, com braços e pernas afastados, e palmas das mãos para cima.

"É muito relaxante", atesta Lucca.

João Soares lembra que, na ioga, a criança é a protagonista da história. "Ela faz os movimentos e se torna mais consciente do próprio corpo, da sua força e de como consegue controlar as suas emoções", diz ele, destacando que, na ioga, não existe competição.

"O que importa é a cooperação."

