Gregorio Duvivier faz tarde de autógrafos de livros para crianças em São Paulo

São Paulo

O humorista Gregorio Duvivier escreve livros para adultos, apresenta um programa na TV, e em seus trabalhos avulsos como jornalista já entrevistou para a Folhinha celebridades como o Coelhinho da Páscoa e Papai Noel.

Já era bastante trabalho, mas uma nova demanda surgiu e ele não teve como negar: Marieta, 5 anos, sua filha, desenvolveu o hábito de só pegar no sono ouvindo histórias contadas pelo pai.

Gregorio Duvivier apresenta seu programa Greg News - Reprodução HBO Max

"Às vezes não tinha nenhum livro por perto, e eu tinha que inventar uma história da minha cabeça. E ela começou a pedir: 'Inventa uma história da sua cabeça?'. Daí tive a ideia de publicar as histórias da minha cabeça", conta Gregorio.

Recentemente, ele lançou "João Pestana" (Companhia das Letrinhas, R$ 49,90, 32 páginas), e agora lança "Em Busca do Famoso Peixarinho" (Brinque Book, R$ 54,90, 48 páginas).

Página do livro 'Em Busca do Famoso Peixarinho', de Gregorio Duvivier - Divulgação

Gregorio acha que, assim como aconteceu com ele, ter filhos pode ajudar adultos a ficarem mais criativos. "Toda criança é um escritor porque gosta de sonhar com histórias e inventar personagens. O escritor é uma criança que não cresceu. Então, ter filhos é uma maneira de encontrar um parceiro de viagem, alguém que vai embarcar com você nas suas invenções", diz.

Para Greg, filhos são os melhores leitores do mundo porque são "sinceros e exigentes". "Se a história não for boa, eles vão te dizer", afirma.

As histórias de João Pestana e Peixarinho não são do tipo que passa lições para o leitor. É que Greg diz detestar "livros que ensinam". "Gosto mais dos que aprendem. Um livro não é um professor. Pra mim, ele é um amigo. Quando a gente gosta de um livro é porque a gente sabe que pode contar com ele, e ele pode contar com a gente."

Ele vai fazer uma tarde de autógrafos em São Paulo, e pretende assinar exemplares de suas duas obras para crianças. A sessão acontece na Livraria da Vila, no bairro da Vila Madalena.

Marieta ainda segue com seus hábitos noturnos, e agora Gregorio ainda tem mais uma filha, a neném Celeste. Por isso, ele imagina que sua produção literária não possa ser interrompida tão cedo, então já está trabalhando no próximo livro.

"É um livro sobre poesia rimada, que é uma mania engraçada, na poesia e na piada, e não vou falar mais nada", brinca.

Lançamento e autógrafos 'Em Busca do Famoso Peixarinho' e 'João Pestana' Quando Sáb. (28), das 15h às 18h

Sáb. (28), das 15h às 18h Onde Livraria da Vila (Rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena)

Livraria da Vila (Rua Fradique Coutinho, 915, Vila Madalena) Preço Grátis

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma