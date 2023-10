Veja quais são as fantasias de Halloween mais buscadas no Google e aprenda a fazê-las

São Paulo

Você comemora o Halloween? Se sim, já escolheu uma fantasia? A Folhinha selecionou algumas das mais procuradas no Google e preparou um guia simples de como montá-las, seja para sair por aí pedindo doces ou para curtir uma festa de Dia das Bruxas.

Antes de começar, alguns pontos importantes:

O uso de maquiagem pode causar alergia na pele de algumas crianças. Sendo assim, o recomendado é que a maquiagem seja totalmente removida com óleo demaquilante ou balm com hidratante facial. Segundo a maquiadora Zayra Tabhita, a maioria dos batons é hipoalergênico, ou seja, tem risco menor de reação alérgica quando usado no rosto. Ainda assim, não é recomendado o uso deles na região em volta dos olhos. Para pintura, o ideal é utilizar tintas específicas para o rosto de crianças ou pancakes. Tenha sempre um adulto por perto ao produzir sua fantasia e maquiagem.

Wandinha

Desde que a série foi lançada na Netflix, em 23 de novembro de 2022, a personagem da Família Addams voltou a ser popular. É que ela já tinha feito muito sucesso quando o filme apareceu, em 1991.

Wandinha é uma adolescente sarcástica e que às vezes pode ser mal interpretada: seu silêncio pode ser visto como apatia, ou seja, como alguém que não se importa com as coisas. Mas este é um engano, pois Wandinha se importa, sim, e se importa muito.

A fantasia de Wandinha é uma das mais buscadas para o Halloween deste ano. Além de estar bombando, é uma escolha prática: procure no armário ou peça para um adulto comprar uma camisa branca com gola. Você vai vesti-la por baixo de tudo.

Depois, vamos colocar uma camiseta ou um vestido preto por cima, cobrindo a camisa. Nos cabelos, peça ajuda para fazer trancinhas simples, se ele for comprido. Se não, tente modelar com gel.

Para finalizar, basta passar um batom de tom escuro na boca, mas ele não é essencial.

A fantasia de Wandinha não precisa de maquiagem. O batom escuro pode incrementar, mas o importante mesmo são as trancinhas da personagem ou o cabelo modelado com gel - Adobe Stock

Palhaço

A maquiagem de palhaço, segundo a maquiadora Zayra Tabitha, de 23 anos, é uma das mais simples de fazer, mas nem por isso menos legal. Se as coisas estiverem corridas, dá até para fazer de última hora, passando batom vermelho.

O primeiro passo é preencher a boca com o batom e desenhar traços de dois dedos de comprimento em cada canto da boca, sem borrá-los. Peça a ajuda de um adulto para isso e cuidado para não sujar móveis e roupas.

Depois, suba cada traço de batom até o alto das bochechas, sem passá-lo na pele em volta dos olhos. Para completar, basta fazer dois triângulos de batom logo acima de cada sobrancelha, e também pintar a pontinha do nariz.

Para se maquiar como um palhaço, basta um batom. Uma peruca ou chapéu podem ajudar a completar a fantasia, e quem quiser pode usar um nariz falso - Adobe Stock

Para as roupas, vale tudo, desde que sejam coloridas; se forem listradas, melhor ainda. O cabelo pode ser enfeitado com perucas ou tinta spray, mas, na falta deles, um chapéu colorido completa a fantasia.

Bruxa

A fantasia de bruxa é a campeã em buscas no Google. Ela costuma fazer sucesso não só com as crianças, mas também com pessoas adultas.

A maquiagem de bruxa pode ser feita com apenas um lápis de maquiagem preto, e é mais aberta a improvisações - Adobe Stock

Para montar a sua fantasia de bruxa, o essencial é usar roupas de cores escuras, especialmente em tons de preto ou roxo. Ter um chapéu também é importante: se ele for pontudo, melhor ainda. Na falta dele, dá para improvisar com um casaco que tenha capuz.

Para a maquiagem de bruxa, um lápis preto de maquiagem e sombra de tom escuro resolvem. Com o lápis, uma opção sombria é desenhar uma lua minguante, em formato de C, deitada no centro da testa. Peça ajuda a um responsável para fazer essa parte da maquiagem.

O mesmo lápis pode ser usado para desenhar outros detalhes, como teias de aranha, letras macabras ou para pintar a pontinha do nariz. Improvise! Para finalizar, é só passar a sombra em volta dos olhos.

Vampiro

Para improvisar um vampiro de última hora, Zayra indica preencher a boca com batom vermelho e fazer um risquinho do tamanho de dois dedos para cada lado da boca, em direção às bochechas. Depois, basta borrá-los e fazer dois pontinhos no pescoço com o mesmo batom, simulando uma mordida. Não se esqueça de pedir a ajuda de um adulto.

Ana Kaji Vieira, 8, faz maquiagem de vampira. Folhinha faz passo a passo de maquiagens de Halloween para que os leitores reproduzam em casa - Eduardo Anizelli/Folhapress

Zumbi

Eles não estão bombando nas buscas por fantasia, mas quem disse que isso é motivo para não nos vestirmos de mortos-vivos e assustar a vizinhança?

A maquiagem de zumbis é um pouco mais complicada: é preciso ter tintas em tons de verde e branco que sejam ideais para pintura de pele. O uso de outros tipos de tinta, como guache, não é recomendado.

Com as tintas certas em mãos e a ajuda de um adulto, misture verde e branco até chegar em um tom de verde-claro, com cuidado para não esverdear demais. Quanto mais pálido o zumbi, melhor.

Depois, use um lápis preto de maquiagem para traçar linhas horizontais nas bochechas e tracejá-las com outras linhas menores, na vertical. Para fechar, faça tracinhos iguais nos cantos da boca.

Para se fantasiar como um zumbi, é preciso cobrir o rosto com uma mistura de tinta branca e verde; batom e lápis preto podem ajudar a completar com detalhes - Adobe Stock

Caso queira incrementar, pegue roupas velhas, que você tem certeza de que não vai usar mais, e faça recortes em forma de triângulo nas pontas, como mangas de uma camiseta ou barras de uma bermuda.

Cicatrizes

Aqui vai uma dica para deixar qualquer fantasia de Halloween mais macabra, mas tome muito cuidado para não se machucar e faça com a ajuda de um adulto.

É simples: basta passar um pouquinho de batom nas pontas de um garfo e depois deslizá-las suavemente sobre a bochecha.

Se quiser aprimorar, passe um pouquinho de lápis preto bem no meio das marcas de batom, para dar profundidade. Outra dica é contornar a marca de batom com gloss ou um pouquinho de óleo de cabelo.

Os mais buscados

Nos últimos trinta dias, as fantasias de Halloween com mais interesse de busca no Google do Brasil são de bruxa (com 29% das buscas entre as cinco mais pesquisadas), pirata (23%), Wandinha (18%), vampiro (17%) e palhaço (14%), segundo o Google Trends.

O top 5 mostra o renascimento da personagem da Família Addams. O lançamento da série da Netflix fez com que Wandinha atingisse o pico histórico de buscas no Brasil e a coloca entre uma das principais opções de fantasia para este Halloween.

