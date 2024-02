Será que meu gato e meu cachorro gostam de usar fantasia de Carnaval?

São Paulo

Com o Carnaval chegam as fantasias e os adereços chamativos. É divertido usar uma roupa colorida ou se vestir por algum tempinho como seu personagem favorito.

Basta ter criatividade para arrasar no visual. São muitas as possibilidades, e não só para nós. Nas lojas, há diversos modelos também para os animais de estimação.

Mas será que os cães e os gatos gostam de usar fantasia? Assim como a gente às vezes se sente desconfortável com uma roupa mais apertada ou mais pesada, nossos amigos peludos podem ficar incomodados.

Cachorro fantasiado participa de folia no Rio de Janeiro - Lucas Landau - 18.fev.23/Reuters

Diferentemente de uma blusinha colocada nos dias frios para dar conforto a um animal mais idosinho ou com pouco pelo, fantasias de Carnaval podem ter texturas e formatos que não deixem o animal muito feliz.

Por isso, tudo bem o pet usar fantasia, desde que seja um com um tecido de acordo com a estação do ano —leve no verão— , macio e que ele se sinta confortável, sem limitar seus movimentos. E é importante conhecer os limites do animal, já que cada um tem sua tolerância com o uso de roupas e acessórios.

"Alguns pets adoram, mas outros podem não estar acostumados ou simplesmente não gostar, o que pode ser um estresse para eles", afirma Camila Canno Garcia, do Centro Veterinário Seres da Petz.

O animal não fala, mas demonstra quando não está gostando —podem ficar agitados e até tentar tirar a roupinha. "O pet dá alguns sinais de que pode estar incomodado, como a posição das orelhas para trás, lamber diversas vezes o focinho, tentar se esconder e até mesmo apresentar uma respiração mais ofegante", diz Danielle Silveira, do Veros Hospital Veterinário.

O cuidado deve ser maior em relação aos gatinhos, já que eles são muito sensíveis e se sentem estranhos quando são vestidos, alerta a veterinária.

Para os animais que não toleram roupas ou acessórios, uma opção é enfeitar a coleira.

Carnaval também é época de maquiagem vibrante e brilho. Como resistir a um rosto cheio de cores? Mas essa alegria não deve ser compartilhada com o pet. Isso porque tintas e glitters que não fazem mal para nós podem levar a quadros de alergia nos pets. Além disso, há o risco de eles lamberem o pelo, ingerirem essas substâncias e sofrerem intoxicação.

A veterinária Danielle afirma que mesmo tintas e glitters próprios para animais podem gerar alergias na pele. Já Camila ressalta que lantejoulas também devem ser evitadas, já que podem apresentar risco à saúde se ingeridas.

Os cuidados vão além. Se estiver planejando levar seu amigão a um bloquinho ou bailinho pet friendly, é preciso ficar atento aos limites dele em relação a barulho, acúmulo de pessoas e convivência com outros animais, por exemplo. Nada de forçá-lo a situações em que ele não se sinta seguro.

O ideal é que eles frequentem espaços próprios para pets, com estrutura adequada, como água e espaço.

Além disso, é preciso ficar de olho para que o bichinho não abocanhe objetos e restos de comida que podem estar espalhados pelo chão e evitar que ele engula algo perigoso.

E, para que a festa seja boa para todos, mantenha o animal hidratado e cuidado com a temperatura do solo. O asfalto quente pode queimar as patinhas do cachorro e causar ferimentos doloridos —sombras e espaços gramados são bem-vindos.

E lembre-se de checar se seu pet está identificado. Afinal, ninguém quer que ele se perca durante a brincadeira.



