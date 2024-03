Você já imaginou comidas prontas, em motos ou carros voadores, chegando pela janela da sua casa? Até que poderia ser divertido!

Hoje em dia a gente já pode pedir diferentes tipos de comida em casa, desde pizza até sushi, mas elas ainda chegam sobre duas ou quatro rodas. Não sei se daqui 10 anos elas chegarão realmente em veículos voadores, mas sei que tem gente por aí dizendo que, neste tempo, a gente não vai mais cozinhar em casa.

Será?

Você já imaginou uma casa sem cozinha? Sem aquele cheirinho maravilhoso saindo do forno? Fico pensando em como ficariam as nossas memórias relacionadas à comida...

Entregadores por aplicativo circulam pela avenida Paulista - Danilo Verpa/Folhapress

Hoje em dia, a gente mal sabe de onde vem o alimento que chega nas nossas cozinhas para fazermos as comidas. Quem será que plantou, colheu e levou para feira ou mercado? Além do mais, muitas vezes nem sabemos como uma comida é preparada.

É tão legal ver vários ingredientes diferentes se transformando nos mais variados pratos, com receitas de famílias que vêm de diversos territórios do Brasil e do mundo.



Imagine se não tivermos mais essas receitas ancestrais circulando por aí e tivermos de comer somente comidas feitas por pessoas que não conhecemos, em lugares que nem sabemos quais são. Tenho a sensação de que chegaria um momento que todas teriam o mesmo sabor e o mesmo cheiro, todas produzidas dentro de fábricas.

Existem pesquisadores que contam para gente que o nosso gosto é formado desde que estamos na barriga da nossa mãe. Isso quer dizer que a comida, os sabores, aromas e texturas são muito importantes para formar as nossas memórias.

Crianças cozinham no Instituto Comida e Cultura - Arquivo Pessoal

Comer é uma verdadeira festa! Ou, pelo menos, deveria ser.



Onde, como e com quem estávamos quando preparamos ou comemos um prato? Era um lugar bonito? Colocamos uma mesa com uma toalha colorida e flores para enfeitar? Tinha um cheiro gostoso no ambiente?



Por meio dos nossos sentidos, a visão, o olfato e o paladar, a gente pode se transportar para épocas e cenários em que já estivemos. Pode se lembrar de uma viagem, de um momento na casa de amigos...

Quem não gosta de chegar em casa ou na casa dos avós para aquele almoço ou jantar delicioso preparado por eles? E, quando a gente é convidado para cozinhar junto, fica ainda melhor. A cozinha é o laboratório de todas as casas! Lá a gente pode ver e fazer muitas transformações incríveis.

Cozinhar juntas e juntos, hábito que nós temos há centenas de anos, pode ajudar a gente a ser mais criativo, ensina a gente trabalhar em equipe e com pessoas diferentes de nós, faz a gente conhecer novos gostos e misturas, além de ser muito divertido. Você não acha?

Que tal convidar sua família para cozinhar hoje e descobrir o que vocês podem inventar juntos?

DEIXA QUE EU LEIO SOZINHO

Ofereça este texto para uma criança praticar a leitura autônoma