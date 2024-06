Coleção Folha apresenta Sócrates, o 'Senhor Miyagi da filosofia'

São Paulo

Quando a gente pensa em aventura vem logo em mente algo bem agitado. Se pensamos em aventura em Atenas, na Grécia antiga, talvez venha em mente grandes batalhas e conquistas. Mas Sócrates foi outro tipo de aventureiro —seu desbravamento se dava nos livros, olhando as estrelas e fazendo perguntas que, naquela época, pouca gente ousava fazer.

Para quem acha que todo pensador é também um escritor e deixa sempre suas ideias registradas em livros, uma informação interessante: Sócrates é um dos filósofos mais importantes de todos os tempos mesmo sem ter deixado um único registro escrito.

Ilustração de volume da Coleção Folha Pensadores para Crianças sobre Sócrates - Ana Barbosa/Divulgação

"Sócrates era como um contador de histórias, mas em vez de faz de conta ele falava sobre coisas importantes da vida, como amizade e justiça. Foi o amigo Platão quem decidiu escrevê-las em forma de diálogos. Neles, Sócrates era sempre o personagem principal debatendo com outras pessoas. Graças a Platão, o pensamento de Sócrates foi preservado ao longo dos milênios", conta Marta Pires Passos, autora desta edição.

Sócrates é o quarto livro da Coleção Folha Pensadores para Crianças e acaba de chegar às bancas (R$ 24,90). Como os outros, a história é escrita em primeira pessoa, ou seja, é o próprio filósofo quem se apresenta.

"Por que o céu é azul?", "O que faz uma pessoa ser boa?", "Por que as pessoas discutem tanto?". Essas perguntas parecem familiares, não é mesmo?

Pois elas são um dos principais elos entre Sócrates e as crianças. "Desde pequeno, eu adorava observar as estrelas, ouvir as histórias dos viajantes que passavam pela cidade e questionar os mestres sobre todos os assuntos imagináveis", conta o narrador, mostrando que ser sabido é procurar por respostas aparentemente simples.

Tudo a ler Receba no seu email uma seleção com lançamentos, clássicos e curiosidades literárias Carregando...

"Minha mente era como um barquinho navegando num mar de perguntas, e cada resposta encontrada era como descobrir uma nova ilha em um vasto oceano", completa o narrador.

Sócrates é praticamente uma mistura de Luke Skywalker com Senhor Miyagi, num tempo (e numa galáxia) em que não havia videogame, nem cinema —nem dinossauros. Mas havia ideias brilhantes e, acredite, muitas delas eram altamente contestadoras e trouxeram, digamos, alguns problemas para nosso narrador.

É claro que a frase mais famosa de Sócrates está no livro. "Só sei que nada sei" é explicada pelo próprio filósofo: "O que eu quis dizer com essa frase é que ser inteligente não significa ter todas as respostas, mas sim estar sempre pronto para aprender mais, fazer perguntas e explorar o mundo", diz no livro.

Um dos grandes atrativos dessa coleção é uma plataforma online em que os leitores podem navegar pelos livros em formato ebook bilíngue, dá escutar o próprio Sócrates contando suas histórias (em português e em inglês).

Sócrates só se tornou grande filósofo Sócrates porque seu pai, Sofronisco, percebeu sua sede de saber e decidiu que, além do treinamento militar obrigatório, estimularia também seu filho a se dedicar à poesia, à música e ao esporte, suas grandes paixões. Entre obrigações, sonhos e dons, Sócrates ficou com todos.

Cada um deles foi essencial para que ele se tornasse esse farol da filosofia. "A poesia era como um rio de palavras, no qual eu navegava pelas emoções humanas e pelas grandes façanhas dos deuses e heróis", conta o narrador, logo acrescentando: "Com a música, aprendi que as emoções podem ser traduzidas em notas e harmonias, criando uma ponte entre o coração e o universo".

Para completar o combo, Sócrates conta que foi no estádio de esportes que aprendeu sobre disciplina, esforço e a alegria de superar seus próprios limites. "Ali, aprendi que um corpo saudável é o templo de uma mente ativa e questionadora", diz.

Se deu vontade de colocar o tênis e se exercitar, fazer aulas de violão e recitar poesias, tudo ao mesmo tempo, isso não é TDAH, é apenas o chamado do aventureiro. E esta coleção nasceu pra isso, mostrar que crianças e grandes pensadores estão mais próximos do que parece.

COMO COMPRAR

Site da coleção: pensadoresparacriancas.folha.com.br

Telefone: (11) 3224-3090 (Grande São Paulo) e 0800 775 8080 (outras localidades)

Frete grátis: SP, RJ, MG e PR (na compra da coleção completa)

Nas bancas: R$ 24,90 cada volume

Caixa de colecionador com coleção completa: R$ 646,80 ou em até 12x de R$ 53,90

Coleção completa: R$ 598,80 ou 12x de R$ 49,90

Lote avulso com 5 livros: R$ 119,76 ou 12x de R$ 9,98

Assinantes Folha e UOL têm 10% de desconto