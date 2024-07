Coleção Folha apresenta as 'escrevivências' de Conceição Evaristo a crianças

São Paulo

Sabe por que a curiosidade é um dos segredos para se tornar um pensador ou uma pensadora? É ela que puxa as pessoas para querer saber mais, ler mais, entender mais.

A escritora brasileira tema do décimo exemplar da Coleção Folha Pensadores para Crianças sempre foi muito curiosa e quis mais. Mas não é aquele "mais" que se diz quando acaba a sobremesa, é um "mais" batalhado e conquistado.

Conceição Evaristo nasceu numa família pobre em Belo Horizonte. A mãe era lavadeira e ela mesma trabalhou desde cedo para ajudar em casa. Mas isso a afastou da busca por leitura e escrita.

Ilustração de volume sobre Conceição Evaristo da Coleção Folha Pensadores para Crianças - Ana Barbosa/Divulgação

"Quando me tornei adulta, eu ainda estava no ensino médio, então decidi trabalhar como empregada doméstica para poder pagar meus estudos. Consegui terminar a escola quando tinha 25 anos", conta a narradora que pode também ser ouvida, numa plataforma online com as histórias em português e em inglês.

Outra coisa importante nos pensadores e pensadoras é a persistência, e Conceição Evaristo teve muita. Logo que se formou na escola, se mudou para o Rio de Janeiro atrás de novas oportunidades. "Deu certo! Passei num concurso para ser professora", conta no livro a escritora que, neste ano, se tornou a primeira mulher negra a ingressar na Academia Mineira de Letras.

Ela já adorava escrever desde menina e nunca parou. A maior dificuldade de Conceição era conseguir publicar o que escrevia.

"Eu e meus amigos pretos não encontrávamos editoras interessadas nos nossos manuscritos. Parecia que não tinha solução. Foi aí que algumas pessoas muito corajosas decidiram criar sua própria editora. Isso foi como acender uma luz no fim do túnel", conta a narradora.

Nem sempre a fada madrinha é uma fada, às vezes ela é um grupo de pessoas muito determinadas e com um bom plano de ação. E foi assim que nasceram os "Cadernos Negros", nos quais escritores afro-brasileiros podiam publicar livros sobre suas vidas, o que viam no mundo, e as dificuldades que enfrentavam. Foi ali que Conceição começou a publicar.

"No começo, quem lia meus livros eram principalmente mulheres negras. Essas leitoras gostavam de ler alguém que via o mundo de um jeito parecido com o delas", diz no livro. Mas aos poucos, Conceição foi conquistando mais leitores e não só no Brasil, como também em outros países.

Contar histórias sempre foi tão vital para ela que criou até uma palavra: "escrevivência", que significa a vida escrita a partir das experiências de cada pessoa.

Conceição sempre contou as histórias do povo preto brasileiro, acendendo um holofote em injustiças, mas também dando voz a quem sempre foi silenciado.

Você sabe o que significa "silenciado"? É quando impedem alguém de falar ou de ter destaque no que fala. Nesse caso, não é exagero dizer que Conceição Evaristo foi amplificadora. Mostrou quantas possibilidades existem na literatura e na poesia e quantas histórias diferentes existem no mundo para serem contadas.

E sabe o que acontece quando vemos uma mulher que nasceu numa favela e trabalhou como empregada doméstica se tornar uma grande pensadora do nosso país? A gente aprende que a curiosidade pode nos levar além, mas também que oportunidade faz toda a diferença.

Para algumas pessoas, estudar, ter o que comer e onde morar parece algo natural, mas a verdade é que no Brasil isso é oportunidade que não é oferecida a todos.

Em seu livro "Becos da Memória", Conceição conta essas histórias com delicadeza. Tendo como eixo uma favela que está sendo destruída, ela conta um pouco do que passam as pessoas que não tiveram oportunidade. Mas chega de spoilers porque é muito mais legal ler Conceição Evaristo contando as histórias.

