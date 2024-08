Quer adotar um animal de estimação? Veja cuidados que se deve ter com um bichinho

São Paulo

Ter um cachorro, um gato ou qualquer outro animal de estimação é um desejo de muitas crianças. Talvez seja o seu caso, não?

Mas acrescentar um membro à família é uma grande responsabilidade, e é necessário pôr em prática uma série de adaptações para conseguir dar uma boa vida para o novo bichinho. É que, assim como os seres humanos, os animais também precisam de cuidados específicos durante diferentes fases da vida. Por exemplo, os filhotes têm mais energia e gostam muito de brincar --igual às crianças. Já os pets mais velhos precisam descansar mais e não conseguem executar algumas coisas.

Isso tudo também deve ser levado em conta antes de adotar qualquer animalzinho.

Shakira foi encontrada muito magra abandonada no meio do mato com outras duas cadelas e alguns filhotes. Ela é uma cadela bem tranquila - Divulgação

Recentemente, Thalita Y., de 12 anos, teve de lidar com essa situação de cuidar de vários cachorros de diferentes idades. Ela ajudou a mãe a resgatar uma cachorrinha que estava abandonada, presa em uma árvore perto de sua escola, em São Paulo.

O plano era que a família fosse cuidar dela para depois encontrar alguém que a adotasse. Mas, dois dias depois, quando levaram Fiona (atual nome da cadela) ao veterinário, acabaram descobrindo que ela estava grávida. No dia seguinte, nasceram sete filhotes.

Ela conta que ficou muito animada com a notícia porque sempre quis ver cachorros recém nascidos. "Eles eram muito pequenos, muito fofos, mas feinhos e bem sujinhos, né, porque tinham acabado de sair da barriga da mãe, mas eu gostei muito", lembra.

Thalita e seus pais tiveram que se esforçar bastante para conseguir cuidar e dar atenção para todos os sete cachorrinhos e mais a mãe deles. Isso sem falar em todos os gastos com consultas veterinárias, ração, vacinas e outras coisas que os animais precisaram até estarem prontos para ser adotados.

Com a família só ficaram a mãe, Fiona, e Nala, um dos filhotes.

No abrigo de animais Toca dos Peludos, que fica na capital paulista, moram atualmente cerca de 400 animais de todos os tipos, entre cachorros, gatos e até animais maiores como cabras e cavalos.

Apesar da diversidade, a maioria é formada por cachorros vira-latas adultos e de porte médio. E, infelizmente, não é fácil achar pessoas interessadas em adotá-los, porque eles precisam de um espaço maior, e muitos preferem adotar filhotes, por achar que são mais fofos, ou cães de raça, diz Gabriele Agudo, que trabalha no abrigo.

Lá o processo é parecido com o que Thalita e sua família tiveram com Fiona e os bebês: eles cuidam da saúde, castram, vermifugam, vacinam todos os bichos e depois levam alguns para a feira de adoção, que acontece todos os sábados, no bairro de Casa Verde, na zona norte da cidade.

Depois disso, o pessoal que trabalha lá se empenha para garantir que a nova família do pet o esteja tratando da melhor forma possível e que ele esteja recebendo os cuidados necessários.

De acordo com Gabriele, as necessidades básicas, como comida, água e lazer, devem ser oferecidas de forma abundante para os animais de todas as idades. Só muda se houver algum problema de saúde. "Os idosos precisam de mais vitaminas do que os filhotes e os adultos", explica.

Outro cuidado que ela destaca é que os filhotes têm o sistema imunológico mais sensível e não podem ficar doentes antes de tomarem as primeiras vacinas. Ainda assim, não é preciso deixá-los em quarentena total como muitos fazem ou passear com eles no colo. Ter contato com outros animais vacinados já ajuda para uma melhor socialização no futuro.

Mais um erro comum cometido pelos adotantes é subestimar os filhotes. "Muitos pensam que ele é só fofinho e calminho, mas tem muita energia e precisa gastar", diz a funcionária do abrigo.

Adotar um animal é uma responsabilidade para vida toda - Getty Images

Thalita percebeu essa diferença enquanto estava com toda a ninhada em sua casa. Com Fiona, ela brinca e rola no chão, mas já com filhotes ela tinha um cuidado extra porque eles eram mais frágeis e sentiam muito sono. "Quando eles ficavam cansados, eu punha no meu colo para dormir e cobria com a mantinha", conta.

Apesar das limitações de cada um, exercício é essencial para pets de qualquer idade. Mesmo os mais velhos que acabam perdendo a audição, visão ou mesmo os dentes precisam brincar e se exercitar, desde que respeitando suas limitações.

O ideal é levar o animal de estimação regularmente no veterinário para achar uma maneira adequada de suprir todas as necessidades dele.

Gabriele destaca outro ponto que as pessoas não compreendem direito antes de adotar. Tem a ver com o porte, ou seja, o tamanho que cachorro vai ter quando terminar de crescer. Alguns adotantes não se dão conta de que o cachorro pode não ficar do mesmo tamanho de quando ele chegou, o que pode resultar em abandonos.

"É preciso saber que o pet vai dar despesas ao longo da vida, vai precisar gastar energia, vai crescer, engordar, vai destruir coisas e precisa ser ensinado a ter limites", diz Gabriele. "Um animal de estimação é para a vida toda, mesmo se houver mudança de cidade ou casa. Ele não é uma coisa para ser descartada."

Mas como saber se seu bichinho está feliz e adaptado em casa? Gabriele diz que os sinais são claros: se ele come, bebe, faz as necessidades naturalmente, te segue na casa toda, sempre quer seu carinho e dar beijos em você, então isso significa que ele se sente à vontade e está feliz.

Para quem não pode ter um animal por qualquer razão, mas quer ajudar, é possível apadrinhar bichos de vários abrigos. Nesse caso a pessoa doa dinheiro para cuidar de um animal específico.

Conheça abrigos e ONGs de adoção de pets em São Paulo

Abrigo Toca dos Peludos

Evento de adoção todos os sábados na Loja da Cobasi, (Av. Bras Leme, 278 - Casa Verde, SP)

Contato: atocadospeludos@gmail.com ou (11)93320-5642

Instituto Eu Sou o Bicho

Av. Alberto Byington, 2554 - Vila Maria, SP

Contato: contato@institutoeusouobicho.org.br

ONG Vira-lata é dez

A ONG realiza Centro de Adoção na Loja da Cobasi Villa Lobos (Rua Manuel Velasco, 90. Vila Leopoldina-SP)

Contato: ongviralataedez@gmail.com

ONG Cão sem dono

Rua Honório Serpa, 259 - Jardim Vergueiro, SP

Contato: clinica@caosemdono.com.br

ONG Tudo Por Eles

Eventos de Adoção e Entrega de Doações acontecem na Petz Limão (Av. Otaviano Alves de Lima, 1480 - Limão, SP)

Contato: (11) 2181-7325

ONG Anjos na terra

Evento de adoção aos sábados, domingos e feriados (14h às 19h) na Loja da Cobasi Morumbi( Av. Giovanni Gronchi, 5411 - SP)

Contato: @onganjosnaterra