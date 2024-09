Livro inédito de Ziraldo e obra sobre os Beatles estão entre os lançamentos do mês

São Paulo

Conheça os lançamentos mais esperados da literatura infantil para o mês de setembro —tem história de cobras, submarinos amarelos e até piratas!

Bum: A Guerra das Cores

Capa do livro Bum - A guerra das cores, da Boitatá, selo infantil da Boitempo - Divulgação

Em "Bum: A guerra das cores", o artista gráfico Ximo Abadía conta a história de dois vilarejos vizinhos e amigos, que se distanciam quando uma rivalidade opõe seus líderes entre a preferência pelo verde ou pelo vermelho. O medo e as proibições vão ganhando proporções enormes e uma guerra faz com que muita gente saia de suas casas, até que um final surpreendente encerra a disputa.

Bum: A guerra das cores Preço R$ 73,00 (60 págs.)

R$ 73,00 (60 págs.) Autoria Ximo Abadía

Ximo Abadía Editora Boitatá

Boitatá Tradução Monica Stahel

Monica Stahel Ilustração Ximo Abadía

Os piratas estão chegando!

Capa do livro Os piratas estão chegando, da Brinque Book - Divulgação

Nesse livro de John Condon, Tom é um garotinho que estava sempre em cima do morro do seu vilarejo. Ele ficava atento à espera de quando o navio pirata retornaria, para avisar seus vizinhos. Mas depois de Tom errar e confundir o navio pirata com outros barcos, as pessoas do vilarejo começam a duvidar da verdade dos seus alertas...

Os piratas estão chegando! Preço R$ 59,90 (36 págs.)

R$ 59,90 (36 págs.) Autoria John Condon

John Condon Editora Brinque-Book

Brinque-Book Tradução Gilda Aquino

Gilda Aquino Ilustração Matt Hunt

Abayomi - O Reluzir dos Encontros Preciosos

Em Abayomi, de Lívia Sant'Anna Vaz e Chiara Ramos, sete irmãs deixam suas diferenças de lado para cumprir a última missão deixada por sua mãe - Divulgação

"Abayomi" convida o leitor a entrar em contato com ensinamentos atemporais da sabedoria ancestral da cultura africana. Ele traz a história de sete irmãs que não se dão bem e precisam deixar suas diferenças de lado para alcançar o desafio deixado pela mãe: transformar a herança deixada por ela —sete novelos de seda— em ouro.

Abayomi - O reluzir de encontros preciosos Preço R$ 59,80 (32 págs.)

R$ 59,80 (32 págs.) Autoria Lívia Sant'Anna Vaz e Chiara Ramos

Lívia Sant'Anna Vaz e Chiara Ramos Editora Yellowfante

Yellowfante Ilustração Bárbara Quintino

Experiência Yellow

Capa do livro Experiência Yellow, da Rocquinho, que virou peça no Rio de Janeiro - Divulgação

Em formato de peça, o livro conta a história de Paulo, fã de Beatles e apaixonado platonicamente por Nina. O problema é que Paulo não sai nunca do seu quarto —ou seu submarino Yellow, como ele o batizou. Até que um dia os Beatles em pessoa aparecem no Yellow. Aí começa uma nova aventura —a de ir viver lá fora, no mundo real.

Experiência Yellow Preço R$ 59,90 (64 págs.)

R$ 59,90 (64 págs.) Autoria Karen Acioly e Ciro Acioly

Karen Acioly e Ciro Acioly Editora Rocquinho

Rocquinho Letras Fran Papaterra

A Redação

Livro A Redação, que conta a história do menino Pedro e uma redação da escola que faz ele pensar a relação de sua família com o rádio - Divulgação

Em "A Redação", Pedro é um menino que cursa a terceira série e adora jogar futebol. Até que um dia, o pai de um de seus amigos é levado de sua mercearia e um militar vai à sua escola pedir que os alunos participem de um concurso de redação que leva Pedro a responder uma pergunta que ele próprio tinha feito a seus pais.

A Redação Preço R$ 59,90 (40 págs.)

R$ 59,90 (40 págs.) Autoria Antonio Skármeta

Antonio Skármeta Editora Record

Record Ilustração Walter Lara

Walter Lara Tradução Ana Maria Machado

Entre Cobras e Lagartos

Capa de Entre Cobras e Lagartos, livro inédito de Ziraldo lançado pela Reco-Reco, selo infantil da Editora Record - Divulgação

No primeiro livro póstumo de Ziraldo, um projeto antigo de escrever uma obra com Guto Lins toma forma. As ilustrações reúnem conteúdo inédito de toda a sua carreira, e seguem a história de uma cobra que passou por eventos históricos como Adão e Eva no paraíso e foi uma das cobras na cabeça de Medusa na mitologia grega.