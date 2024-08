Coleção Folha apresenta Fernando Pessoa e seus 'amigos imaginários' a crianças

São Paulo

Algumas pessoas acham que o mundo da imaginação é apenas para crianças, como se isso fosse uma coisa menos importante ou menor. Mas Fernando Pessoa está aqui para provar que não é bem assim.

O importante poeta e escritor português viveu no começo do século 20 e era cheio de espécies de amigos imaginários, aos quais dava nome, cara e atribuía textos.

Ilustração de volume sobre Fernando Pessoa da Coleção Folha Pensadores para Crianças - Ana Barbosa/Divulgação

No novo exemplar da Coleção Folha Pensadores para Crianças, que acaba de chegar às bancas, é o próprio Fernando Pessoa que conta sobre alguns desses seus amigos.

"Tinha o Alberto Caeiro, um sábio que morava no campo e amava a natureza. O Ricardo Reis, um médico da Grécia Antiga, que adorava histórias de deuses e heróis, e o Álvaro de Campos, um aventureiro que adorava viajar e conhecer novos lugares", diz o narrador enumerando algumas das pessoas que moravam dentro de sua cabeça.

Agora imagina o que iria acontecer se a Bea e o Cal, do filme "Amigos Imaginários", se encontrassem com Fernando Pessoa? Teriam que fazer uma fila para organizar todos os amigos do poeta.

Pensando bem, Pessoa teria adorado esse filme, já que a animação mostra que se conectar com a imaginação nos deixa mais sensíveis.

Como o narrador diz no livro: "Usar a imaginação é como ter um superpoder! Com ela, podemos criar mundos mágicos, fazer novos amigos e aprender muitas coisas".

Imagem do filme 'Amigos Imaginários', estrelado por Ryan Reynolds - Divulgação

No livro, Pessoa conta que nasceu em Portugal, mas ainda pequeno se mudou com a mãe para África do Sul, onde aprendeu a falar em inglês tão bem quanto falava português. Como essa coleção vem com uma plataforma onde podemos escutar a história nas duas línguas, é divertido ouvir o próprio Pessoa, falando sobre sua vida em uma língua e depois na outra.

E ele conta: "Quando fiz 17 anos, voltei para Portugal cheio de sonhos e vontade de aprender. A cidade inspirava meus poemas e histórias. Era como se Lisboa sussurrasse segredos e aventuras para mim".

Sabe como chama o café que o poeta adora frequentar? A Brasileira. O Pessoa gostava tanto de lá que hoje tem até uma estátua dele na frente do café.

Letreiro do café A Brasileira, no bairro do Chiado, em Lisboa (Portugal) - Silvio Cioffi/Folhapress/Silvio Cioffi/Folhapress

COMO COMPRAR

Site da coleção: pensadoresparacriancas.folha.com.br

Telefone: (11) 3224-3090 (Grande São Paulo) e 0800 775 8080 (outras localidades)

Frete grátis: SP, RJ, MG e PR (na compra da coleção completa)

Nas bancas: R$ 24,90 cada volume

Caixa de colecionador com coleção completa: R$ 646,80 ou em até 12x de R$ 53,90

Coleção completa: R$ 598,80 ou 12x de R$ 49,90

Lote avulso com 5 livros: R$ 119,76 ou 12x de R$ 9,98

Assinantes Folha e UOL têm 10% de descont