Por que os zumbis são os monstros do nosso tempo?

Se você tem nos acompanhado até aqui, já percebeu que os monstros significam algo —como o medo do desconhecido ou o lado mais sombrio que há em cada um de nós.

Ou seja, os monstros são símbolos de alguma coisa, são a forma como traduzimos ideias ou medos comuns.

Homem fantasiado de zumbi durante o evento Zombie Walk, em São Paulo - Karime Xavier/Folhapress

Tem gente que diz que os zumbis, aqueles mortos-vivos que saem por aí comendo os miolos das pessoas, são os monstros que mais simbolizam os tempos de hoje. Não à toa eles são tão populares em séries de televisão como "The Last of Us" e "The Walking Dead".

E por que será? Bom, para começar, o mito dos zumbis surgiu no Haiti, um país do Caribe. Ali, se dizia que feiticeiros podiam ressuscitar os mortos. A lenda foi parar nos Estados Unidos, onde o cinema deu a cara que conhecemos hoje para esses monstrengos: uma turma que anda de forma lenta e tem apetite culinário por cérebros.

Aí vão detalhes importantes. Os zumbis emitem grunhidos, mas raramente falam. Ou seja, parece que estão sempre no mundo deles, sem se relacionar com o que está ao redor. É um pouco como os adultos que ficam grudados na tela do celular sem interagir com as outras pessoas, que estão na mesma sala.

Esses mortos-vivos também costumam aparecer em grupos. É como se eles fossem uma multidão que segue as ordens de um líder que nunca aparece. Bom, nesse caso, dá para comparar os zumbis com as pessoas fanáticas —da política, da religião, do que for. Dizemos até que elas estão "zumbificadas".

Os zumbis também parecem sofrer de alguma doença. Filmes, séries e histórias em quadrinhos falam de fungos ou bactérias como os responsáveis por transformar pessoas nesses monstros.

Aí, se você parar para pensar que acabamos de viver uma pandemia, que foi dura para todos, vai entender por que é normal termos receio de doenças.

Mas, como em todo medo, não podemos ficar paralisados. Dá sempre para conversar com outras pessoas sobre o que nos deixa inseguros até ficarmos calmos de novo. Monstros podem assustar, só que dá para controlá-los.