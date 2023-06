Onde ver 'Jack Ryan', série baseada em Tom Clancy que chega à última temporada

São Paulo

Vivido por John Krasinski, o agente Jack Ryan agora é vice-diretor interino da CIA. Na função, ele enfrenta a que talvez seja sua missão mais perigosa —desmascarar a corrupção interna. Ao mesmo tempo, descobre que um cartel do narcotráfico está em vias de se fundir com uma organização terrorista.

Nova temporada de 'Jack Ryan' terá Noomi Rapace e Michael Kelly - Photo: Jan thijs

Baseada nos livros de Tom Clancy, a série "Jack Ryan" chega à quarta temporada, que será a última da produção.

Amazon Prime Video, 16 anos

Viajando com os Gil

A série documental "Em Casa com os Gil" ganha um novo nome na segunda temporada, porque desta vez acompanha a turnê que Gilberto Gil e sua extensa família fizeram por países da Europa e pelo Marrocos durante 2022.

Amazon Prime Video, 14 anos

O Craque

Um olheiro italiano viaja ao redor do mundo, em busca de jovens talentos do futebol, enquanto tem de lidar com uma série de dívidas de jogo e suas quatro ex-mulheres. Dirigido por Vincenzo Marra, o filme é inédito no Brasil.

Reserva Imovision, livre

Globo Repórter

A Bahia comemora a Independência do Brasil em 2 de julho. Foi neste dia, em 1823, que as últimas tropas portuguesas foram expulsas do estado. O programa visita localidades no Recôncavo Baiano que serviram de cenário para essas últimas batalhas, como a foz do rio Paraguaçu e a cidade de Saubara.

Globo, 22h25, livre

Orgulho Visto de Cima

Este documentário reúne vistas aéreas de celebrações do Orgulho LGBT+ espalhadas pelo mundo, da pioneira parada de Nova York à incipiente marcha em Colombo, capital do Sri Lanka, passando por Islândia, Taiwan, Austrália e outros lugares.

National Geographic, 0h50, livre

A Mensageira

Gravada durante a pandemia com os atores interagindo por videoconferência, esta websérie fala de uma jovem que tem pesadelos com espíritos. Sua psicanalista acha que ela tem múltiplas personalidades, mas aos poucos fica claro que a garota é uma médium. Com Ingrid Gaigher e Laila Garin.

Canal A Mensageira no YouTube, grátis