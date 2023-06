Onde ver 'Noites Alienígenas', filme do Acre que venceu em Gramado

São Paulo

Três pessoas da periferia de Rio Branco são impactadas pela violência urbana, impulsionada pelos conflitos entre facções criminosas.

Cena do filme "Noites Alienígenas", de Sérgio de Carvalho, exibido no Festival de Gramado - Divulgação

Dirigido por Sérgio de Carvalho, "Noites Alienígenas", o primeiro longa-metragem produzido no Acre mistura realismo e fantasia, e ganhou seis prêmios no Festival de Gramado de 2022, inclusive os de melhor filme, melhor ator para Gabriel Knoxx e melhor ator coadjuvante para Chico Diaz.

Netflix, 16 anos

Instinto Selvagem

O thriller erótico dirigido por Paul Verhoeven causou escândalo em 1992, mas foi um grande sucesso de bilheteria. E deslanchou a carreira de Sharon Stone, que faz uma escritora acusada de assassinato.

Mubi, 18 anos

Esquema de Risco – Operação Fortune

Jason Statham vive um espião que precisa investigar as atividades suspeitas de um bilionário. Ele então recruta um astro de Hollywood para se aproximar do ricaço. Com Josh Hartnett e Hugh Grant.

Amazon Prime Video, 14 anos

Pavor nos Bastidores

Um homem é acusado de matar uma socialite, e sua amiga, uma atriz em dificuldades, tenta ajudá-lo a provar sua inocência. Marlene Dietrich veste Dior e canta "La Vie en Rose" neste thriller de Alfred Hitchcock, de 1950.

Belas Artes à la Carte, 16 anos

Semana Sem Fim

O filme de Marcelo Machado e Fabiana Werneck tem depoimentos de historiadores e artistas sobre a Semana de Arte Moderna de 1922.

Curta!, 22h, livre

Provoca

O historiador Paulo César Garcez Marins conversa com Marcelo Tas sobre a relação da sociedade com o Museu do Ipiranga, do qual é chefe técnico do acervo e curadoria.

Cultura, 22h, 10 anos

Profissão Repórter

No último episódio da série ‘Pra Onde, Brasil’, a equipe do programa cruza o Nordeste para conferir quatro dos 17 objetivos estabelecidos pela ONU para um mundo melhor até 2030: erradicação da pobreza, água limpa, fome zero e cidades sustentáveis.

Globo, 23h45, livre