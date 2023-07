Bienal das Amazônias divulga lista de artistas de sua primeira edição

São Paulo

Com 121 artistas de países que têm a floresta amazônica em seu território, a Bienal das Amazônias terá sua primeira edição a partir de 4 de agosto, em Belém, no Pará, numa antiga loja de departamentos com quatro pavimentos. Os nomes vêm da Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Brasil.

A lista tem artistas consagrados, como Adriana Varejão, Claudia Andujar, Anna Bella Geiger e Carlos Cruz-Díez, e outros de destaque agora no circuito, como Denilson Baniwa, Uýra Sodoma, Manauara Clandestina e Panmela Castro.

Foto de Uýra Sodoma, artista da Bienal das Amazônias - Ricardo Oliveira / C.Galeira

O tema da exposição é "Bubuia: Águas como Fonte de Imaginações e Desejos", inspirado na obra do poeta João de Jesus Paes Loureiro, que defende o "dibubuísmo" amazônico, uma referência às relações entre as águas e as pessoas que habitam o território da floresta.

"A lista foi construída olhando para uma Amazônia profunda, que tem a perspectiva de que não existe uma produção amazônica e, sim, um rizoma de multifacetadas individualidades", afirma uma das organizadoras da mostra, Vânia Leal.

Além dela, foram responsáveis pela seleção Keyna Eleison, ex-diretora artística do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e Sandra Benites, ex-Masp, a primeira curadora indígena de uma instituição de arte no Brasil. O coletivo só de mulheres se intitula sapukai, uma palavra da língua tupi que significa grito, clamor ou canto.

Artistas da primeira Bienal das Amazônias

Adriana Varejão

Alvaro Barrington

Anna Bella Geiger

Andreza Aguida

Amanda Leite

Antonieta Feio

Armando Queiroz

Auá - Awá Arã Mura

Aycoobo

Caio Aguiar (Bonikta)

Carlos Cruz-Díez

Soemi Amiemba

Victor Kilinan

Marcel Kakaï

Centre d’Art et de Recherche de Mana (CARMA)

Carmézia Emiliano

Christian Bendayan

Genoveva Orirepia Aida Chiqueno

Ana Picanere

Claudia Andujar

Claudia Coca

Cristiana Nogueira

Christie Neptune

Debá Tacana

Denilson Baniwa

Dirceu Maués

Duhigó

Eder Oliveira

Egon Pacheco (Francisco Vera Paz)

Elaine Arruda e Mestre João Aires

Elieni Tenório

Elisa Arruda

Elvira Espejo Ayca

Elza Lima, Emanuel Franco

Emmanuel Nassar

Evna Moura

Francelino Mesquita

Francisco da Silva

Fúria

Gabriel Bicho

Gê Viana

Gervane de Paula

Gerardo Petsain

Glicélia Tupinambá

Graciela Arias

Gustavo Caboco

Hal Wildson

Hélio Melo

Heldilene Reale

Iwiri-Ki

Jairon Barbosa Gomes

João Paulo (Barro Aceso)

Joelington Rio Rivers

John Lie-A-Fo

Laboratório Criativo Negro Charme

Lilly Baniwa

Luan Pedro da Silva Dias

Lúcia Gomes

Ka’akatuwan

Keyla Sobral

Keila Sankofa

Kenneth Flijders

Kit-Ling Tjon Pian Gi

Lastenia Canayo

Liça Pataxoop

Lise Lobato

Lua Cavalvante

Lova Lova

Manauara Clandestina

Marcel Pinas

Marcela Cantuária

Marcone Moreira

Maria José Batista

Mariano Klautau Filho

Marcos Zacariades

Mary Rodríguez

Miguel Keerveld

Miguel Chikaoka

Miguel Penha

Moara Tupinambá

Naiara Jinknss

Nancy La Rosa

Nina Matos

Noara Quintana

Noemi Perez

NouN e T2i

Pablo Mufarrej

Panmela Castro

Paola Torres Nuñez

Paula Sampaio

Paulo Desana

Pituko Waiãpi

PP Condurú

PV DIAS

Rafa Bqueer

Rafa Moreira

Ramon Reis

Rafael Prado

Rene Tosari

Roberta Carvalho

Roseman Robinot

Sandra Nanayna

Sãnipã

Sofia Salazar Rosales

Sofia Acosta

Sandra Brewster

Tábita Rezaire

Thiago Martins de Melo

Ueliton Santana

Uyra Sodoma

Gilbertto Prado e Grupo Poéticas

Val Sampaio

Venuca Evanán

Véronique Isabelle e Débora Flor

Walda Marques

Waleff Dias

Xadalu Tupã Jekupé

Xomatok