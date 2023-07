Onde ver 'Delete', série tailandesa sobre celular que faz pessoas desaparecerem

São Paulo

Um dos programas mais vistos da Netflix neste momento, "Delete" é uma minissérie em oito episódios produzida na Tailândia.

Cena da série "Delete", da Netflix - Sasidis Sasisakulporn/Divulgação

A trama é digna de um episódio da série de antologia "Black Mirror": um casal de amantes planeja uma nova vida juntos, depois de descobrir um telefone celular que pode fazer com que alguém desapareça para todo sempre.

Netflix, 16 anos

Canta Comigo Teen

Rodrigo Faro comanda o palco e Ticiane Pinheiro faz os bastidores da quarta temporada da competição musical que acontece entre jovens de nove a 16 anos. O vencedor ganha o prêmio de R$ 200 mil.

Record, 18h, livre

Casamento às Cegas Brasil

Camila Queiroz e Klebber Toledo apresentam, ao vivo, este especial que irá revelar quais casais seguem juntos depois do final da terceira temporada do reality da plataforma.

Netflix, 19h30, 12 anos

Day of the Dead

No primeiro episódio desta série de terror, um dia comum em uma pequena cidade sofre um terrível baque quando os mortos começam a ressuscitar como terríveis zumbis.

SyFy, 20h, 16 anos

O documentário de Grégoire Polet conta como o escritor francês adquiriu consciência da injustiça social ao seu redor, o que inspirou seu livro mais famoso da carreira.

Curta!, 21h30, livre

Três policiais participam de uma ação no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, mas caem numa emboscada. Com Vladimir Brichta, Leandra Leal e Gabriel Leone.

Canal Brasil, 22h30, 16 anos

Canal Livre

Ilan Goldfajn, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento e ex-presidente do Banco Central, fala sobre os entraves ao investimento internacional no Brasil.

Band, 0h, livre

Rota de Fuga 2

Sylvester Stallone volta a encarnar o personagem Ray Breslin, especialista em retirar prisioneiros de penitenciárias de segurança máxima.

Globo, 0h10, 16 anos