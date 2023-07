Onde ver 'Um Tiro no Escuro', documentário sobre compra de armas ilegais

São Paulo

O diretor Paulo Ferreira, que assina o roteiro do documentário "Um Tiro no Escuro" com Laysa Capoville, também é seu personagem principal. Desde 2018, ele aproveitou todas as oportunidades previstas na lei para adquirir armas de fogo. Passou a frequentar clubes de tiro e entrevistou dezenas de pessoas, pró ou contra o armamento da população.

Diretor Paulo Ferreira em cena do documentário 'Um Tiro no Escuro' - Globo

Exibido pelo Festival do Rio e pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o longa tem produção da Conspiração e da Glitter.

Globoplay, livre

Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia

Vencedor da primeiríssima Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 1977, o filme de Hector Babenco retrata a história real do assaltante Lúcio Flávio Vilar Lyrio, que entrou em rota de colisão com o "Esquadrão da Morte". O protagonista é encarnado por Reginaldo Farias neste marco do cinema brasileiro.

Mubi, 16 anos

Instável

Rob Lowe interpreta um cientista excêntrico nesta nova série cômica. Mas a empresa que ele fundou para produzir seus inventos revolucionários está para falir. Para a tentar salvar, sua assistente traz de volta a única pessoa capaz de ajudar —o jovem filho do chefe, de quem andava afastado.

Netflix, 12 anos

Invencível Eve Atômica

Antes da estreia da segunda temporada da série em animação, este especial conta como Samanta Eve Wilkins descobriu, ainda criança, seus superpoderes e a história trágica por trás de suas origens.

Amazon Prime Video, 16 anos

De Sol e Sangue

Um produtor de prosecco da região do Vêneto, na Itália, é encontrado morto, depois de lutar para proteger suas terras. Um investigador da polícia não acredita no suicídio, e começa a investigar o caso.

Eurochannel, 21h45, 14 anos

Nós Duas

Um casal de lésbicas consegue manter seu relacionamento em segredo durante décadas. Mas, quando uma delas sofre um AVC, a verdade vem à tona. O filme de Filippo Meneghetti representou a França no Oscar de 2021.

Telecine Cult, 22h, 12 anos