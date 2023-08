Por que Aracy Balabanian, morta aos 83 anos, pediu para deixar o 'Sai de Baixo'

São Paulo

Um dos papéis mais marcantes de Aracy Balabanian, morta nesta segunda-feira (7) aos 83 anos, foi na sitcom "Sai de Baixo", que fez enorme sucesso na Globo entre 1996 e 2002. Nela, a atriz viveu Cassandra Mathias Sayão, mãe da personagem Magda, de Marisa Orth.

Aracy Balabanian em cena do programa humorístico "Sai de Baixo" - Divulgação

Apesar do grande sucesso, Aracy chegou a pedir ao diretor Daniel Filho, que assinava ainda a criação do programa ao lado de Luis Gustavo, para deixar o "Sai de Baixo", pois não conseguia controlar a risada durante as gravações.

"Eu disse: ‘Daniel, eu tenho que sair porque não estou correspondendo’. Ele: ‘Por quê?’. ‘Porque o outro começa a falar, principalmente o Miguel Falabella e o Tom Cavalcante, que faziam improvisações, e na hora eu não consigo me controlar, chego a me unhar toda!'", disse ela a Pedro Bial, no passado.

O diretor, então, segurou Aracy na atração, mas permitiu que ela, também, fugisse do roteiro. "Ria. Se você está com vontade de rir, ria", teria dito ele à atriz.

Também fizeram parte do elenco do "Sai de Baixo" o próprio Luis Gustavo, Claudia Jimenez, Márcia Cabrita, Luiz Carlos Tourinho e Cláudia Rodrigues.