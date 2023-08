Selena Gomez apaga post depois de ser acusada de furar a greve dos atores

São Paulo

A atriz Selena Gomez apagou uma publicação de seu perfil no Instagram após ser acusada de furar a greve dos atores de Hollywood. A artista virou alvo de críticas nas redes sociais por um post onde filma a produção da série "Only Murders in the Building", em que atua como protagonista.

Pelas regras do sindicato de atores, o SAG-AFTRA, os membros no momento não podem divulgar trabalhos em suas redes sociais para respeitar a paralisação da categoria, que busca melhores condições de trabalho nas negociações com a aliança de produtores de Hollywood, a AMPTP.

A atriz e cantora Selena Gomez - Mario Anzuoni/Reuters

No post deletado, Gomez filma o que parecia ser os bastidores do seriado produzido pela Hulu e exibido no Star+, que no momento está em sua terceira temporada. Além disso, Gomez escreveu na descrição "Sentindo falta e aguardando" ao lado do usuário usado pelo seriado no Instagram.

Até a sua remoção pela atriz, o vídeo gerou mais de 1,1 milhão de likes. Ele ficou no ar durante 15 horas.

Apesar do controle de danos, Gomez foi bastante criticado pelos seguidores nos comentários, com respostas apontando uma falta de tato da artista com o atual estado da greve.

Até o momento, tanto a atriz quanto o sindicato de atores não se pronunciaram sobre o caso.