Melhem rebate acusações de assédio por atrizes com prints de e-mails e conversas

São Paulo

O ator e ex-diretor de humor da TV Globo Marcius Melhem fez uma transmissão ao vivo negando e rebatendo as acusações das atrizes Ellen Roche, Karina Dohme e Suzana Pires, dadas em setembro de 2021 ao Ministério Público do Trabalho (MPT). Os trechos dos depoimentos foram divulgados no domingo (17) pela colunista do UOL Juliana Dal Piva.

Melhem considera a própria publicação da reportagem, que não adicionaria novos detalhes ao caso, uma forma de exposição dessas atrizes e de seus depoimentos, que correm sob sigilo de Justiça. Os depoimentos, que incluem detalhes das acusações de suposto assédio sexual e beijos forçados, integram o processo criminal contra o ator, que virou réu em agosto deste ano sob acusação de assédio sexual.

Marcius Melhem, ator e ex-diretor da Globo - Marlene Bergamo/Folhapress

Após prestarem esclarecimentos no compliance da Globo, Roche, Dohme e Pires foram intimadas pelo MPT. Os depoimentos colhidos nesta instância foram então enviados para o MP-RJ.

Em seu depoimento, Dohme diz que Melhem "apertava a cintura e cheirava o pescoço das colegas", fazia "gemidos lascivos" e chamava as mulheres de "gostosas" e "delícia".

No vídeo, Melhem chama de "maluquices" as falas de Dohme. "É uma repetição da mesma coisa que as outras dizem, e que as colegas delas nunca viram", diz. "Não tem uma testemunha."

Dohme, que trabalhou com Melhem a partir de 2012 —primeiro, no programa "Caras de Pau" e, depois, no "Zorra"—, também alega que, durante as cenas de beijo em que contracenaram juntos, ele ficava "enfiando a língua", enquanto ela "cerrava os lábios com força".

Melhem diz no vídeo que não se lembra de ter feito mais de uma cena de beijo com ela. "É um estúdio com centenas de pessoas. Elas teriam visto isso", ele afirma. "Era um programa infantil, para a família, domingo à tarde. Não pode ter língua, nada disso. Não pode nem ter beijo de boca aberta."

O ator depois mostrou trocas de e-mails com Dohme, entre 2013 e 2016. Nas mensagens, ela chama Melhem de "amor", diz que tem saudades e que o ama. Ela também pede ajuda dele em sua carreira profissional.

Dohme alega também que, pouco antes de ser afastada da Globo, em 2015, ela teria subido ao apartamento de Melhem numa noite, pois ele disse que iria entregar algo a ela. No local, ele a teria empurrado com brutalidade, além de tê-la beijado, levantado seu vestido e aberto o zíper de sua calça.

A atriz diz ter ficado "muito assustada com a situação e, nos dez primeiros segundos", cedido ao beijo, até que o empurrou após "se dar conta da situação". Em uma reunião poucos dias depois, ela afirma ter sido demitida e informada de que seu contrato não seria renovado.

Melhem, por outro lado, afirma que Dohme teria dado em cima dele, e que eles haviam combinado de ir ao apartamento dele. "Isso é uma loucura. A gente trocou beijos no apartamento."

Ele também diz que a demissão da atriz foi decisão de várias pessoas, e não exclusiva dele. Mostra um e-mail de 2016 em que Dohme teria escrito que sua saída do programa teria acontecido para o seu próprio bem, e pedia para voltar ao "Zorra". Em mensagem de 2017, ela teria reafirmado que sentia saudades de Melhem.

Ellen Roche foi intimada a prestar depoimento ao MPT, o que aconteceu em 29 de setembro de 2021, após prestar declarações ao compliance da TV Globo. Ela relata que Melhem fazia brincadeiras de forma reiterada, tais como falar "mulherão, ah, se ela me desse bola", mas que ela não teria sabido diferenciar se eram cantadas ou brincadeiras.

Em 2015, Melhem teria oferecido carona a Roche, que recusou e pediu à atriz Maria Clara Gueiros que a acompanhasse. Em depoimento de 18 de agosto de 2021 à Polícia Civil do Rio de Janeiro, no processo de assédio sexual contra o diretor, Gueiros afirmou que Roche "bateu no vidro do carro e pediu desesperadamente que a levasse para qualquer lugar, pois queria evitar ficar sozinha com Melhem".

No vídeo, Melhem afirma que a reportagem do UOL está tentando dizer que os depoimentos de Gueiros teriam mais validade que os da própria Roche. "Não posso dizer o que está escrito lá, mas seria estranho se a Ellen tivesse escrito que eu nunca toquei no corpo dela e isso não estivesse no resumo [do UOL]", diz o ator.

A atriz Suzana Pires prestou depoimento na Ouvidoria das Mulheres no CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), e depois falou duas vezes no âmbito do MPT, em setembro de 2021 e em julho de 2023. Ela afirma que era a única mulher da equipe de roteiristas, junto de oito homens.

Um dia, conforme o depoimento, Melhem teria saído de um banheiro no ambiente de trabalho apenas de cueca, dizendo: "Suzana, vamos resolver nossa história". Ela diz ter sentido muita raiva, que começou a reagir e que, a partir de então, seu trabalho começou a ser desvalorizado.

Em julho passado, Pires retificou sua posição, e sua advogada peticionou nos autos do processo que ela passaria de vítima a testemunha. Segundo o documento, ela teria deposto no processo do MPT a pedido de outras vítimas, para contribuir para "eventual contextualização do caso, se fosse necessário". Os fatos relatados, no entanto, não foram objeto de retificação.

No domingo (17), em nota enviada à Folha por meio da assessoria de comunicação de Melhem, os advogados Ana Carolina Piovesana, José Luis Oliveira Lima, Letícia Lins e Silva e Técio Lins e Silva escrevem que os depoimentos já foram "exaustivamente esclarecidos desde 2021".

Leia a nota da defesa de Marcius Melhem na íntegra

"É importante registrar, desde logo, que Marcius Melhem não teve acesso à íntegra dos depoimentos no Ministério Público do Trabalho, não é investigado no processo trabalhista e, portanto, não teve oportunidade de contestar as mentiras contidas nos depoimentos ali prestados. Exatamente por isso, esses depoimentos são agora trazidos a público, sem que Melhem tenha tido a oportunidade de desmascarar tais mentiras. Além disso, o que o UOL chama de 'depoimentos inéditos', na verdade, já foram exaustivamente esclarecidos desde 2021. Nesse sentido, pelo bem da verdade, cabe informar que:

- Suzana Pires, após o mencionado depoimento ao MPT, destituiu a advogada Mayra Cotta e pediu ao Ministério Público do Rio de Janeiro que fosse retirada da lista de supostas vítimas;

- Karina Dohme jamais apareceu como suposta vítima no MP, onde Melhem poderia mostrar muitas comunicações que desmentem narrativas como as mencionadas pela jornalista. Talvez por essa razão, também tenha desistido de aparecer como testemunha na investigação policial;

- Quanto a Ellen Roche, a própria imprensa já divulgou mais de uma vez partes de seu depoimento no MP em que nega acusações de assédio e afirma que trabalharia novamente com Melhem, já que não tem nada contra ele.

Registre-se, mais uma vez, que Melhem não é alvo de investigação no MPT e que, por isso, não pode lá se defender. E na instância onde foi investigado, nenhuma das três se apresentou como suposta vítima.

Trazer à opinião pública três casos já esclarecidos de não-vítimas é mais uma tentativa de manter acesa uma acusação que não se sustenta.

Ao requentar notícias já expostas, deveria a imprensa também lembrar aos seus leitores que o MPT traz uma carta da TV Globo afirmando, após intensa investigação, que não se comprovou assédio de Marcius Melhem."