Saiba por que lontras, sucesso nas redes sociais, não podem ser bichos de estimação

Antes de ler este texto, faça um teste. Entre no TikTok ou em outra rede social e pesquise por vídeos de lontras. São milhares, com milhões de curtidas dadas por seguidores que se derretem com a fofura, as mãozinhas, os bigodes e o jeito esperto.

"A lontra é silvestre, protegida por lei no Brasil e não pode ser bicho de estimação", alerta Alesandra Bez Birolo, pesquisadora do Projeto Lontra. "Ela tem dentes afiados, que podem machucar, porque foram feitos para estraçalhar peixes. Tê-la como pet é proibido."

No Brasil, não é permitido criar esse mamífero —os vídeos das redes sociais são geralmente gravados em países onde a prática é liberada. Vivendo boa parte da vida em ambiente aquático, o animal é tema do penúltimo livro da Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças, que chega às bancas no domingo, dia 1º, com colaboração do Projeto Lontra.

Duas espécies vivem no Brasil: a ariranha, que já foi extinta em diversos estados e hoje é encontrada apenas no Pantanal e na Amazônia, e a lontra-neotropical, que ainda pode ser vista em quase todo o país. Parecidas, ambas têm o corpo alongado, a vida adaptada aos rios e lagos e uma dieta baseada em peixes e crustáceos.

"Hoje, a grande ameaça à lontra-neotropical é o ser humano", afirma Oldemar Carvalho Junior, um dos coordenadores da ONG. Ele diz isso porque, depois que chega à fase adulta, o animal não tem predadores na natureza. São as pessoas que o colocam em risco.

"Um dos primeiros resgates que fiz foi o de um filhote que tentava mamar na mãe morta, porque ela foi assassinada a pauladas", relembra Bez Birolo, pesquisadora da organização.

