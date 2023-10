Drake é acusado por Pet Shop Boys de usar música da banda sem permissão

São Paulo

O Pet Shop Boys acusou o rapper Drake de usar uma canção da dupla sem a sua autorização. De acordo com o grupo, o artista não solicitou o uso de parte da letra do single "West End Girls", de 1984, na faixa "All the Parties", presente no disco "For All the Dogs". Eles também acusam o cantor de não creditá-los pelo uso da música, primeiro hit do grupo.

O álbum foi lançado nesta sexta-feira (6) nas plataformas digitais. Até o momento, Drake não se pronunciou sobre o caso.

O rapper Drake - Kevin Winter/AFP

"Estamos surpresos que Drake cantou o refrão de 'West End Girls' na faixa 'All the Parties' em seu novo álbum. Nenhum crédito foi dado ou permissão solicitada", escreveu o Pet Shop Boys em uma publicação no X, antigo Twitter. Eles também incluíram

uma hashtag em referência à Kobalt Music, gravadora que administra as produções da dupla desde 2013.

Os artistas do Pet Shop Boys são o segundo criativo a acusar Drake de não creditar uma obra sua no álbum recém-lançado. Também nesta sexta, a cantora Rye Rye apontou que o rapper utilizou vocais seus na música "Calling For You", em que ele canta com 21 Savage, sem pedir sua permissão.

Ela ainda afirma que o cantor não a creditou por usar uma música sua em "Honestly, Nevermind", lançado em 2022.

No momento, "For All the Dogs" inclui nos créditos apenas BNYX, Boi-1da, Fierce, Coleman, Maneesh, Harley Arsenault e JDolla como produtores, enquanto Drake aparece sozinho na redação das canções.