Chuvas intensas em São Paulo fazem CCSP cancelar a programação por dez dias

São Paulo

O Centro Cultural São Paulo, o CCSP, cancelou todas as atividades programadas para os próximos dez dias em decorrência das fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias.

Zezé Motta se apresenta na Sala Adoniran Barbosa, no Centro Cultural São Paulo - Keiny Andrade/Folhapress

Em comunicado divulgado pela instituição nas redes sociais nesta quinta (11), os temporais comprometeram o funcionamento das salas de espetáculo do espaço. A suspensão é válida até o dia 21 de janeiro. O CCSP não deu mais informações sobre o estado dos espaços.

Segundo o CCSP, a entidade trabalha no momento para reagendar ou realocar os eventos programados durante o período afetado. A instituição também diz que informará por e-mail e em todos os canais oficiais as informações sobre as reservas de ingressos dos programas.

Apesar dos problemas, a entidade diz que as áreas de convivências, as bibliotecas, os jardins e o restaurante do espaço continuarão funcionar nos próximos dias.

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção nesta quarta-feira (10) por conta do temporal na região, que despertou 19 pontos de alagamento e deixou diversos bairros da capital sem luz. A previsão é que mais chuvas intensas atinjam a metrópole nos próximos dias.