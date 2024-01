São Paulo

Greg Wilson, vocalista e guitarrista da banda Blues Etílicos, morreu neste sábado, aos 60 anos, em decorrência de um câncer no reto. A informação foi divulgada no perfil do grupo no Instagram.

Greg Wilson, da banda Blues Etílicos - Reprodução

O artista foi diagnosticado em 2022 com a doença, que se espalhou para o pulmão e fígado. "Lutou contra o câncer com espírito elevado, como um verdadeiro guerreiro. Subiu no palco conosco até dezembro último, apesar das inúmeras dificuldades", diz a postagem da banda.

Nascido no Mississipi, nos Estados Unidos, Wilson se formou em música pela Universidade do Arkansas e depois se naturalizou brasileiro.

Entrou para o Blues Etílicos em 1985, poucos meses após a fundação, ao lado do gaitista Flávio Guimarães, o baixista Cláudio Bedran e o guitarrista Otávio Rocha.

Como membro do grupo, lançou 13 álbuns, nove de estúdio, dois ao vivo e duas coletâneas. A banda se tornou uma referência para o blues nacional, e abriu shows de B.B. King, Buddy Guy, Robert Cray, Sugar Blue e Magic Slim.

A banda Blues Etílicos - Reprodução

Wilson também tinha uma neuropatia na mão esquerda, com a qual tocava os acordes da guitarra, o que limitava seus movimentos.

O velório ocorre neste domingo, no Crematório e Cemitério Vertical da Penitência, no Rio de Janeiro, a partir das 14h30, em cerimônia aberta ao público.