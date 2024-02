Beyoncé anuncia 'Act 2', do Renaissance, e lança duas músicas

São Paulo

Beyoncé anunciou, durante o Super Bowl, o "Act 2", do álbum "Renaissance". O lançamento será no dia 29 de março. Em vídeo nas redes sociais, a cantora também lançou duas músicas novas, "16 Carriages" e "Texas Hold".

"Ok, eles estão prontos. Solve a nova música", disse no comercial em que divulgou a novidade.

"Act 2", o oitavo álbum de estúdio da artista, deverá ter 16 faixas, entre elas as duas lançadas nesta noite por Beyoncé. As duas canções, no estilo country, já estão disponíveis no Tidal, serviço de streaming do rapper Jay Z, marido da cantora.

Beyoncé desembarca no Brasil em passagem relâmpago no final de 2023 - @patbo no Instagram

No início do mês, Jay-Z criticou o Grammy por nunca contemplar a cantora, com quem é casado, com o prêmio de álbum do ano.

A crítica aconteceu durante o discurso de agradecimento, no palco do evento, quando o produtor ganhou um prêmio por sua carreira.