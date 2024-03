Onde ver 'Hope on the Street', série sobre cantor do BTS e seu amor pela dança

São Paulo

Série documental em seis episódios sobre o cantor coreano J-Hope, do BTS, e seu amor pela dança. Acompanhado pelo ex-professor, Boogaloo Kin.

O artista retorna às raízes e explora as ruas de Osaka, Seul, Paris, Nova York e Gwangju, encontrando dezenas de dançarinos que os inspiram. A produção também conta com músicas do seu álbum de mesmo nome da série.

Prime Video, livre

"O que você quiser, quando quiser." Essa é a promessa da empresa Desejos S.A., que garante qualquer solicitação desde que o cliente atenda ao pedido de outro consumidor. O problema é que nem todos saem satisfeitos. Série argentina produzida no Brasil.

Star+, classificação indicativa não informada

Entrevista

O diretor Federico Fellini revisita diversos personagens criados por ele e proporciona o reencontro dos atores Marcello Mastroianni e Anita Ekberg 27 anos depois de "A Doce Vida". O filme também é uma homenagem à Cinecittá, o estúdio onde Fellini realizou seus maiores clássicos.

Belas Artes à La Carte, 12 anos

Hallelujah: Leonard Cohen, uma Jornada, uma Canção

Leonard Cohen era um poeta e só virou músico depois dos 30 anos. Sua canção mais conhecida é a porta de entrada para este documentário dividido em três partes —a do compositor, a rejeição das gravadoras e o sucesso no topo das paradas. Com depoimentos de artistas que se inspiram em seu trabalho.

Prime Video, 12 anos

To Ryca 2

Tudo vai bem para Selminha, até que outra mulher diz ser a verdadeira herdeira da herança do tio. Sem sua fortuna e com os bens congelados, ela deve voltar para sua antiga vida. Com Samantha Schmütz.

Megapix, 19h10, 12 anos

Encontro Marcado

Bill Parrish tem sucesso, riqueza e poder. Dias depois de completar 65 anos, ele recebe a visita de Joe Black, um misterioso desconhecido que revela ser a morte nesta refilmagem de "Uma Sombra que Passa", de 1934.

Telecine Touch, 22h, 12 anos