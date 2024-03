Onde ver 'O Ninho: Futebol e Tragédia', série sobre mortes de jovens no CT do Flamengo

São Paulo

Cinco anos depois do incêndio que vitimou dez jovens no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, as causas do acidente são debatidas.

Cena da série 'O Ninho: Futebol e Tragédia' - Cortesia da Netflix

A série documental de três episódios dramatiza cenas daquela noite, discute como a tragédia impactou famílias inteiras de jovens que tinham o sonho de entrar num grande clube de futebol.

Netflix, 12 anos

Frida

Quem foi Frida Kahlo? Este novo documentário traz a artista em suas próprias palavras, a partir de seus diários, cartas e artigos que cobrem 40 anos de uma vida marcada por tragédias, amor e política.

Prime Video, 14 anos

As Garotas do Ônibus: Jornalistas em Campanha

Quatro jornalistas de diferentes estilos cobrem uma campanha presidencial para diferentes veículos, percorrendo 26 cidades dentro do mesmo ônibus. Série inspirada no livro "Chasing Hillary", sobre repórteres que acompanharam as campanhas políticas de Hillary Clinton em 2008 e 2016.

Max, 16 anos

Girls 5 Eva

Um grupo feminino que fez sucesso nos anos 1990 decidiu voltar à ativa e dar mais uma chance ao estrelato. Só que agora elas são mulheres adultas que têm de reconciliar a música com relacionamentos, filhos, empregos, dívidas e pais envelhecendo. Mesmo assim, resolvem sair em turnê.

Netflix, 14 anos

Cirurgiões: No Limite da Vida

Episódio inédito do reality sobre o cotidiano frenético de alguns dos melhores centros cirúrgicos do Reino Unido. Com acesso exclusivo aos bastidores de renomados hospitais, as câmeras mostram cirurgiões fazendo procedimentos experimentais e de risco.

Discovery Home & Health, 21h30, 12 anos

Linhas Cruzadas

A jornalista Andresa Boni estreia ao lado do colunista Luiz Felipe Pondé no programa que busca analisar temas do dia a dia com profundidade. O primeiro episódio da temporada tem como tema a relação entre política e violência e o conceito de política como gestão de conflitos.

TV Cultura, 22h, livre