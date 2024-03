Tendência 'blokecore', com camisetas de time, cresce com a moda sem gênero

São Paulo

Camisetas de time de futebol ou de basquete já não são mais itens exclusivos do guarda-roupa dos homens. Na esteira de uma moda sem gênero, vem a tendência da moda "blokecore", que combina peças de roupas esportivas com um estilo street style ou casual.

A palavra é a junção da gíria inglesa "bloke" (mano, em português) e da palavra "core", que pode ser traduzida como essência.

Segundo o Google Trends, o interesse de buscas pelo termo vem crescendo desde 2022 ao redor do mundo e nos últimos 12 meses atingiu o pico de pesquisas. As buscas por "blokecore" também dobraram em 2023 em relação ao ano anterior.

A modelo e estudante de direito Julia Abreu, 23, embarcou na tendência blokecore; na foto, ela usa um sobretudo e por baixo uma camiseta do time Goiás - Luís Vitor Paixão do Nascimento

No Pinterest, rede social para inspirações e tendências, as buscas por "blokecore" aumentaram 149% no último ano. Além disso, no mesmo período, outros assuntos relacionados a esse estilo, como "look com camiseta oversized", cresceram 520%, "looks com camisa de time feminino" aumentaram 162% e "estilo sportlife feminino" aumentou 721%.

Para a estilista e consultora de imagem Janaina Souza, o "blokecore" apresenta uma moda despojada e autêntica e reflete um estilo que valoriza o conforto e a praticidade. Além de se relacionar com outras tendências da moda, como o streetwear, por meio de uma abordagem que mistura elementos do sportswear e do casual wear.

"O 'blokecore' se conecta à estética 'high-low,' que combina peças simples com outras mais estruturadas, criando um contraste interessante e dinâmico no visual. Essa abordagem permite uma maior versatilidade e expressão criativa, enquanto ainda mantém uma estética urbana e despojada", diz Souza.

O estilista e professor da Faap, Lorenzo Merlino, diz que esse estilo não é novidade. Como exemplo, ele cita quando a lenda do tênis Serena Williams compareceu ao Met Gala em 2019 usando um tênis da marca Nike com um vestido Versace.

Serena Williams no Met Gala em 2019 usando um tênis da marca Nike, o modelo era o Off-White Air Force One, em conjunto com um vestido Versace amarelo, com mangas bufantes e detalhes nas cores rosa. - Angela Weiss/AFP

"Foi uma quebra de paradigma porque não era uma coisa que se usava, tênis de corrida com vestido de noite, e isso meio que se incorporou em nosso cotidiano. Muitas mulheres hoje usam essa combinação, muitas coleções apresentam isso de vários jeitos diferentes", diz Merlino.

Até mesmo a grife espanhola Balenciaga entrou nessa tendência e lançou a coleção Football Series 2024, na qual as camisas oversized com logotipos remetem à estética das camisas de futebol.

Esta não foi a primeira vez. Na coleção de inverno de 2020, o diretor criativo Demna Gvasalia lançou peças que remetiam a essa estética, como uma camiseta que na época chegou a custar quase R$ 4.000.

Para Merlino, a principal característica do "blokecore" é essa iconoclastia em quebrar o código usual da roupa. "Por exemplo, o paetê, a lantejoula e o brilho, há dez anos, eram elementos praticamente exclusivos das roupas de festa, de ocasiões especiais. Hoje em dia, é comum ver mulheres e até homens nas ruas usando roupas que têm brilho", afirma o professor.

A modelo e estudante de direito Julia Abreu, 23, conheceu o "blokecore" quando viu uma foto da modelo Alessandra Ambrosio no desfile da Paris Fashion Week no final de fevereiro, onde ela usava uma camiseta do Grêmio em uma publicidade da Brahma.

Para entrar nessa tendência, Abreu indica usar uma calça cargo ou jeans e tênis, que são indispensáveis. Além disso, ela fala sobre complementar o look com uma bolsa e abusar dos acessórios.

"Não existe apenas um modelo específico. Pode-se usar uma saia longa. Esses dias, inclusive, fui para o estádio de saia longa. Esse estilo é algo que qualquer um consegue montar com base na sua personalidade mesmo", afirma.

A modelo e estudante de direito Julia Abreu, 23, embarcou na tendência blokecore; na foto, ela usa uma camiseta do time Goiás, uma calça jeans e tênis da marca Adidas - Luís Vitor Paixão do Nascimento

A criadora de conteúdo Mia Carvalho, 24, posta vídeos dos seus looks no TikTok e conheceu o estilo depois de uma viagem à Barcelona. Torcedora do Flamengo, ela criou um look com essa tendência usando a camiseta do seu time do coração.

Para Carvalho, esse estilo também é bem simples de montar e ela indica que, se a pessoa quer um look mais despojado, pode apostar em uma calça jeans mais larga e completar com um tênis. "Se você quer introduzir esse estilo, você vai vendo referências e o que combina com você. Pode apostar em peças que já tem no seu guarda-roupa", diz.

Para a estilista e consultora de imagem Janaina Souza, ao adotar uma estética sem gênero, o "blokecore" promove uma moda que transcende as categorias de gênero e abre espaço para maior diversidade e representatividade na moda. Isso permite que as pessoas se sintam confortáveis e confiantes em sua própria pele, independentemente de normas sociais.