Saiba como Ryan Gosling criou a apresentação de 'I'm Just Ken' que marcou o Oscar

São Paulo

A apresentação do ator Ryan Gosling durante a cerimônia do Oscar foi um dos pontos altos da noite. Na performance, ele cantou a música "I'm Just Ken", presente no filme "Barbie" e indicada à música do ano.

A performance tem como referência "Diamonds Are a Girl's Best Friend", número musical de Marilyn Monroe no filme "Os Homens Preferem as Loiras". Vestido com um terno cor-de-rosa, ele cantou ao lado de mais de 62 dançarinos e do guitarrista Slash, da banda Guns N' Roses.

Ryan Gosling canta 'I'm Just Ken' no Oscar - Patrick T. Fallon /AFP

Após muita especulação, a apresentação foi confirmada em fevereiro, mas as negociações se arrastaram por meses. Diretora de "Barbie", Greta Gerwig também contribuiu para o projeto e participou de reuniões para definir os detalhes.

De acordo com Molly McNearney, um dos produtores do show, foi ideia de Gosling fazer referência ao número musical de Marilyn Monroe. Já Mandy Moore, que assinou a coreografia da apresentação, diz que o ator se envolveu em todos as decisões criativas da apresentação.

"Ele foi bastante claro quanto à estrutura geral", disse ela ao site Variety. "Foi muito importante para ele incluir Margot Robbie, Greta e America Ferrera. Ele disse: 'Eu realmente preciso dessas moças na frente, porque eu vou até elas. Quero que elas cantem.'"

Moore revelou ainda qual foi a reação de Gosling no bastidor quando o show acabou. "Ele me deu um grande abraço", disse ela. "Depois, ficou muito sério e perguntou: 'Eu fiz um bom trabalho?'"

"Eu disse: 'Sim! Você está brincando comigo? Você ouviu aquelas pessoas? Elas estavam surtando!'"