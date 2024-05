George Orwell é autor há mais tempo em lista de best-sellers de ficção no Brasil

São Paulo

Não deu para Colleen Hoover, JoJo Moyes, Sarah J. Mass ou qualquer outro escritor que hoje arrasta multidões para eventos e mantém séquitos fiéis nas redes sociais. George Orwell é o autor que aparece há mais tempo na lista anual dos 20 livros de ficção mais vendidos do Brasil organizado pela Nielsen Bookscan, plataforma que monitora vendas físicas e virtuais de livros em redes como a Amazon, indica levantamento da Folha.

O nome do escritor ocupa o rol há nove anos, de 2015, o segundo ano da série histórica, a 2023, o último. E embora a obra responsável por essa façanha seja "A Fazenda dos Animais" —ainda sob o título com que foi publicado originalmente no país, "A Revolução dos Bichos"—, um outro livro do escritor vem logo em seguida. É "1984", presente na seleção entre 2017 e 2021.

O romance tem, aliás, voltado às listas de mais vendidos com frequência nos últimos anos. Em 2017, quando uma assessora do então presidente dos Estados Unidos Donald Trump falou em "fatos alternativos", ele liderou os best-sellers da Amazon no país, assim como em 2013, quando Edward Snowden revelou a extensão do programa de espionagem da NSA, a Agência de Segurança Nacional americana.

Em 2020, no início da pandemia de Covid-19, foi a vez de os brasileiros comprarem o título em massa. E em 2022, dos russos, depois da invasão à Ucrânia liderada por Vladimir Putin. O serviço LitRes afirmou que as vendas do livro dispararam 45% naquele ano no país.

Orwell —pseudônimo usado pelo britânico Eric Arthur Blair, morto há mais de meio século— é frequentemente visto como um arauto da era da chamada "pós-verdade".

De fato, tanto "1984", sobre um regime que reescreve constantemente o passado de modo a refletir seus posicionamentos políticos correntes, quanto "A Fazenda dos Animais", uma alegoria sobre os perigos do totalitarismo, trazem ecos da realidade atual de proliferação de fake news e ascensão de líderes autocráticos.

Empatados em segundo lugar com "1984" no quesito tempo de permanência na lista estão outra distopia, "O Conto da Aia", de Margaret Atwood, que aparece no rol de 2017 a 2021; e o suspense "A Garota do Lago", de Charlie Donlea, presente de 2019 a 2023.

Enquanto isso, escritores contemporâneos chamam a atenção pela quantidade de livros simultâneos que mantiveram entre os mais vendidos ao longo da série histórica. Dos 20 livros da lista do ano passado, oito eram de autoria de Colleen Hover, incluindo o líder do ranking, "É Assim que Acaba".

Já JoJo Moyes, de "Como Eu Era Antes de Você", tem os mesmos cinco livros repetidos nas listas de 2016 e 2017.