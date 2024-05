Mãe de Cazuza comemora homenagem de Madonna a cantor no show

São Paulo

A mãe de Cazuza, Lucinha Araújo, disse estar emocionada com a expectativa do show de Madonna em Copacabana, neste sábado (4), homenagear o cantor. "Não sou de ferro!", disse ao Gshow.

Retrato de Cazuza exibido durante teste do telão do show de Madonna em Copacabana - Reprodução

O telão do megashow de Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, deve exibir imagens de Cazuza, Renato Russo e Betinho. As fotos apareceram durante os testes de luz e som feitos no palco da apresentação de "Celebration Tour".

Os cantores e o sociólogo, vítimas da Aids, devem ser homenageados no show quando Madonna cantar "Live to Tell". Os brasileiros farão parte de uma lista de personalidades que morreram em razão do vírus, e são celebrados neste segmento da apresentação da cantora.

Segundo Lucinha, foi o próprio Luiz Oscar Niemeyer, o empresário responsável por trazer Madonna ao Brasil, quem ligou para a mãe de Cazuza para pedir uma foto para projetar no telão.

"Eu aceito qualquer homenagem ao meu filho, de gente distribuindo cesta básica cantando Cazuza até a Madonna. Eu não faço distinção, o que importa é a homenagem", disse Lucinha ao portal.