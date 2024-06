Documentário sobre ladrão dos EUA e Raça Negra: o que ver nesta quarta-feira na TV

São Paulo

O documentário conta a história de um dos mais prolíficos e carismáticos ladrões americanos, Scott Scurlock.

Scott Scurlock em cena do documentário 'Como Roubar um Banco' - Netflix/Divulgação

Ele agia na cidade americana de Seattle nos anos 1990 e ficou conhecido como "Hollywood", pois usava maquiagens elaboradas e disfarces variados, além de ter se inspirado no filme "Caçadores de Emoção" e usar uma casa de árvore majestosa que ele mesmo construiu como esconderijo.

Netflix, 16 anos

Cyndi Lauper: Let The Canary Sing

Cindy Lauper, que acabou de anunciar sua última turnê, teve ascensão meteórica desde quando surgiu em Nova York em 1983, aos 30 anos.

O documentário retrata seus sucessos e o impacto duradouro da artista através de gerações com sua música pop, seu ativismo e seu estilo punk.

Paramount+, 16 anos

Puppy Love

Depois de um primeiro encontro desastroso, Nicole e Max juram nunca mais se falar. Mas seus cachorros deram match e vão ter filhotes, forçando os dois a conviver. Comédia romântica estrelada por Lucy Hale e Grant Gustin.

Prime Video, 14 anos

Panorama do Cinema Suíço

Três filmes da Mostra do Cinema Suíço do Sesc estão disponíveis online e gratuitamente: "Bom dia Ticino", de Peter Luisi (14 anos), o documentário "Eu Sou Pretas " (16 anos) e "Manga da Terra", de Basil Da Cunha (16 anos).

Sesc TV, livre

Léo Batista – A Voz Marcante

Com 76 anos de profissão. Léo Batista atravessou a era do rádio e foi um dos pioneiros da TV. A série documental ouve amigos, colegas e revela talentos do apresentador que pouca gente conhece: cantor, artista plástico, comediante e escritor.

SporTV, 21h, livre

Som Brasil Raça Negra

O programa homenageia os 40 anos de história do grupo de pagode Raça Negra. O vocalista Luiz Carlos conversa com Pedro Bial e apresenta um show especialmente criado para o programa, com participações de Neguinho da Beija-Flor e Xande de Pilares.

TV Globo, 22h25, 10 anos