Jogos indies são principais destaques do Summer Game Fest 2024; veja

Los Angeles

Com a indústria de games em crise, os jogos indies foram os que mais se destacaram no Summer Game Fest, um dos principais eventos de games realizado na última semana.



Sem lançamentos estrondosos das grandes empresas, jogos de pequenos estúdios e desenvolvedores independentes ganharam os holofotes com títulos criativos, surpreendentes e inovadores.



Destaco os cinco que mais gostei de conhecer e testar:

Imagem do jogo 'Arranger: A Role-Puzzling Adventure', destaque do Summer Game Fest - Divulgação

Arranger: A Role-Puzzling Adventure



Desenvolvido pelo estúdio argentino Furniture & Mattress, esse game usa uma forma única de movimentação para criar quebra-cabeças desafiadores. Ao mover a personagem principal, Jemma, o chão se move na mesma direção, fazendo com que o jogador movimente todos os itens na mesma direção.



Com base nessa premissa, se desenrola uma aventura em que Jemma precisará salvar seu mundo de uma misteriosa força estática. Tudo isso em um mundo lindamente ilustrado pelo mesmo artista de "Braid".



O game será lançado em diversas plataformas no dia 25 de julho.

Building Relationships



Que tal jogar um game sobre relacionamento entre casas? Sim, é isso mesmo que você leu.



Criado pelo desenvolvedor tailandês Tanat Boozayaangool e descrito por ele próprio como "igual a ‘A Short Hike’, só que estúpido", esse game coloca o jogador no controle de uma casa que precisa rolar por uma ilha paradisíaca enquanto se relaciona com outros imóveis.



Para quebrar a dinâmica, entre uma piadinha e outra, o jogo ainda permite que você pesque carros. Afinal, por que não?

Imagem do jogo 'Building Relationships', destaque do Summer Game Fest - Divulgação

Fear the Spotlight



A Blumhouse, estúdio conhecido por longas de terror como "Corra", faz sua estreia como publicadora de games com esse título que se baseia em filmes de terror adolescente dos anos 1990.



Com um visual retrô, o game conta a história de duas amigas que se veem em meio a um ataque paranormal após usarem um tabuleiro de Ouija para se comunicar com fantasmas que habitavam sua escola.



O game conta com uma série de puzzles ao estilo de "Resident Evil 2", mas com jogabilidade mais baseada em furtividade do que no combate, como o título da Capcom.

Imagem do jogo 'Fear the Spotlight', destaque do Summer Game Fest - Divulgação

Cairn



Desenvolvido pelo estúdio francês The Game Bakers, esse jogo de escalada promete colocar à prova a perseverança e capacidade de planejamento dos jogadores.



O título conta com mecânicas de jogos de sobrevivência e conta uma história de superação, resiliência e, principalmente, sobre vencer obstáculos que inicialmente pareciam intransponíveis.

Wanderstop



É difícil entender o que se passa no mundo de Wanderstop apenas pelo curto vídeo apresentado no Summer Game Fest.



À primeira vista, o game se parece um desses títulos fofos de fazendinha que entraram em moda nos últimos. No entanto, sabendo que se trata de um título dos desenvolvedores de "The Stanley Parable", é praticamente garantido que o jogo acabe se aprofundando em temas filosóficos existencialistas muito mais complexos do que isso.