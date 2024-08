'Montanha dos Sete Abutres' tem exibição gratuita no ciclo Folha Faap

São Paulo

Com exibição gratuita nesta quarta-feira (28) no ciclo Folha Faap, "Montanha dos Sete Abutres" é um dos principais filmes de Billy Wilder, um dos diretores mais consagrados de Hollywood.

Lançada em 1951, a produção apresenta a história de Chuck Tatum, um repórter inescrupuloso interpretado por Kirk Douglas que, depois de um período malsucedido em diversas redações em Nova York, vai trabalhar em um pequeno jornal em Albuquerque.

Kirk Douglas em cena de 'Montanha dos Sete Abutres' (1951), filme com direção de Billy Wilder - Divulgação

É nesta cidade no Novo México que Tatum vê a chance de reerguer sua carreira ao explorar o caso de um homem preso em uma caverna. Com sagacidade, o jornalista manipula a situação, prolongando o resgate para maximizar a cobertura midiática. Monta um enorme circo, atraindo a imprensa de todo o país.

A partir desse mote, Wilder questiona a ética jornalística —sempre com os diálogos afiados, uma das marcas de seus filmes, como "O Crepúsculo dos Deuses", de 1950, e "Se meu Apartamento Falasse", de 1960.

Wilder, que morreu em 2002, é o único cineasta com duas produções no ciclo Folha Faap - o Jornalismo no Cinema. Além de "Montanha dos Sete Abutres", faz parte da programação "A Primeira Página", filme de 1974 que será exibido no dia 11 de setembro.

Essa mostra é uma homenagem a Otavio Frias Filho, que dirigiu a Redação da Folha por mais de três décadas e morreu há seis anos, em 21 de agosto de 2018. Uma lista de grandes filmes sobre jornalismo feita por Otavio serviu como base para a seleção do ciclo Folha Faap.

Ao longo da mostra, com exibições gratuitas às quartas, às 19h, no novo Cine Faap, sempre haverá um debate após a projeção, com participação de jornalistas e professores.

O bate-papo sobre "Montanha dos Sete Abutres" terá Alexandra Moraes, ombudsman da Folha, e Humberto Neiva, coordenador do curso de cinema da Faap. A mediação será de Fernanda Mena, repórter especial do jornal.

Veja a programação do ciclo Folha Faap

Filmes têm apresentação sempre às quartas, às 19h; debates acontecem após a exibição

Agosto

Dia 28

"Montanha dos Sete Abutres" (1951), dir. Billy Wilder

Setembro

Dia 4

"Frost Nixon" (2008), dir. Ron Howard

Dia 11

"A Primeira Página" (1974), dir. Billy Wilder

Dia 18

"Crítico" (2008), dir. Kleber Mendonça Filho

Dia 25

"Todos os Homens do Presidente" (1976), dir. Alan J. Pakula

Outubro

Dia 2

"Spotlight - Segredos Revelados" (2015), dir. Tom McCarthy

Dia 9

"Nos Bastidores da Notícia" (1987), dir. James L. Brooks

Dia 16

"O Informante" (1999), dir. Michael Mann

Dia 23

"Um Grito de Liberdade" (1987), dir. Richard Attenborough

Dia 30

"Ausência de Malícia" (1981), dir. Sidney Pollack