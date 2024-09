Ciclo Folha Faap exibe comédia ácida de Billy Wilder sobre jornalismo

São Paulo

Repórter na juventude, Billy Wilder se tornou um dos maiores cineastas de Hollywood e, com conhecimento de causa, fez dois dos mais mordazes filmes sobre jornalismo.

São eles "Montanha dos Sete Abutres", drama de 1951 exibido no final de agosto no ciclo Folha Faap - Jornalismo no Cinema, e "A Primeira Página", comédia de 1974 que será apresentada na mostra nesta quarta, dia 11, às 19h.

Aliás, Wilder, que morreu em 2002, é o único cineasta com duas produções no ciclo em cartaz no novo Cine Faap, que tem entrada gratuita.

O cineasta Billy Wilder (à esq.) dirige os atores Walter Mathau (ao centro) e Jack Lemmon durante as filmagens de "A Primeira Página", de 1974 - Divulgação

Escrito originalmente para um espetáculo na Broadway por Ben Hecht e Charles MacArthur, "A Primeira Página" retrata uma queda de braço em uma Redação de Chicago nos anos 1920.

De um lado, o ótimo repórter interpretado por Jack Lemmon, que planeja abandonar a profissão para se casar com a jovem vivida por Susan Sarandon; do outro, o seu editor, papel de Walter Matthau, capaz de recorrer aos mais diversos truques para evitar que isso aconteça.

O texto de Hecht e MacArthur é tão envolvente que rendeu diversas adaptações para o cinema e para a televisão. Entre elas, está "His Girl Friday", dirigida por Howard Hawks e lançada em 1940 –no Brasil, ganhou o título de "Jejum de Amor".

Embora os dois filmes de Wilder vejam o jornalismo com acidez, a tensão presente em "Montanha…" dá lugar a uma atmosfera leve e descontraída em "A Primeira Página".

Essa mostra é uma homenagem a Otavio Frias Filho, que dirigiu a Redação da Folha por mais de três décadas e morreu há seis anos, em 21 de agosto de 2018. Uma lista de grandes filmes sobre jornalismo feita por Otavio serviu como base para a seleção do ciclo Folha Faap.

Ao longo da mostra, sempre haverá um debate após a projeção, com participação de jornalistas e professores. O público pode participar com perguntas.

O bate-papo sobre "A Primeira Página" terá Vinicius Mota, secretário de Redação da Folha, e Daniel Augusto, professor do departamento de cinema da Faap (Fundação Armando Alvares Penteado) e diretor de filmes como "Albatroz" e "Não Pare na Pista".

A mediação será de Priscila Camazano, repórter da Folha e apresentadora do programa "Como É que É?", da TV Folha.

Veja a programação do ciclo Folha Faap

Filmes têm apresentação sempre às quartas, às 19h; debates acontecem após a exibição

Setembro

Nesta quarta, dia 11

"A Primeira Página" (1974), dir. Billy Wilder

Dia 18

"Crítico" (2008), dir. Kleber Mendonça Filho

Dia 25

"Todos os Homens do Presidente" (1976), dir. Alan J. Pakula

Outubro

Dia 2

"Spotlight - Segredos Revelados" (2015), dir. Tom McCarthy

Dia 9

"Nos Bastidores da Notícia" (1987), dir. James L. Brooks

Dia 16

"O Informante" (1999), dir. Michael Mann

Dia 23

"Um Grito de Liberdade" (1987), dir. Richard Attenborough

Dia 30

"Ausência de Malícia" (1981), dir. Sidney Pollack