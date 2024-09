Francês especialista em Iluminismo lança livro na USP

São Paulo (SP)

O historiador francês Antoine Lilti lança no Brasil seu livro mais recente, "A Herança das Luzes: Ambivalências da Modernidade", e participa de uma série de eventos em São Paulo.

Antoine Lilti, historiador do Collège de France, que lança o livro "A Herança das Luzes: Ambivalências da Modernidade"

Na obra publicada pela Eduff (Editora da Universidade Federal Fluminense) e traduzida por Andrea Daher (UFRJ) e Luiz César de Sá (UnB), o professor do Collège de France analisa o Iluminismo sob uma nova perspectiva. Para ele, embora associado ao combate ao obscurantismo, o Iluminismo não deu origem a uma doutrina filosófica coerente, tampouco a um projeto político único.

Na quarta (18), às 18h30, Lilti apresenta a conferência "O Filósofo e o Charlatão - As Luzes Frente ao Público", no auditório István Jancsó, que fica no Espaço Brasiliana, na Cidade Universitária da USP. O evento terá participação de Pedro Pimenta, professor do departamento de filosofia.

Na sexta (20), às 15h, Lilti estará na mesa redonda "Da América ao Pacífico: para Além do Mito do ‘Selvagem'", ao lado de Andrea Daher, com organização de Iris Kantor (USP). Acontece na sala Alfredo Bosi do Instituto de Estudos Avançados (IEA - USP).

No mesmo dia, a partir das 17h, acontece a sessão de autógrafos de "A Herança das Luzes" na livraria da Edusp.