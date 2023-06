Concessões de empréstimos no Brasil sobem 15,5% em maio

São Paulo | Reuters

As concessões de empréstimos no Brasil avançaram 15,5% em maio na comparação com o mês anterior, informou o Banco Central (BC) nesta quarta-feira (28), com o estoque total de crédito avançando 0,3% no período, a R$ 5,387 trilhões.

No mês, as concessões de financiamentos com recursos livres, nos quais as condições dos empréstimos são livremente negociadas entre bancos e tomadores, subiram 14,7% em relação ao mês anterior. Para as operações com recursos direcionados, que atendem a parâmetros estabelecidos pelo governo, houve aumento de 23,3% no período.

Cédulas de real - Gabriel Cabral - 21.fev.2019/Folhapress

No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 4,9%, contra 4,8% no mês anterior.

Já as taxas bancárias médias avançaram em maio. Os juros cobrados pelas instituições financeiras no crédito livre ficaram em 45,4%, um aumento de 0,3 ponto percentual em relação ao mês anterior.

Nos recursos direcionados, também houve alta de 0,3 ponto no mês, a 12,4%.

O spread bancário, diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa final cobrada do cliente, subiu para 33,3 pontos percentuais nos recursos livres, contra 32,7 pontos no mês anterior.