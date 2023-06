Fabricante americana de utensílios de cozinha Pyrex pede falência

Nova York | Reuters

A Instant Brands, fabricante dos utensílios de cozinha Pyrex, entrou com pedido de falência nos EUA nesta segunda-feira (12) alegando ter dívidas demais para suportar o aumento das taxas de juros e condições de crédito mais rígidas.

Controlada pela empresa de private equity Cornell Capital LLC, a empresa e 14 afiliadas entraram com pedido de proteção do Capítulo 11, da lei de falências dos Estados Unidos, contra credores junto a tribunal federal de falências no sul do Texas, com até 1 bilhão de dólares em ativos e passivos.

A Instant Brands disse que planeja continuar operando enquanto se reestrutura e, para esse fim, alinhou US$ 132,5 milhões (R$ 644,23 milhões) para financiamento. Entidades localizadas fora dos Estados Unidos e do Canadá não estão buscando proteção judicial.

"O aperto dos termos de crédito e as taxas de juros mais altas afetaram nossos níveis de liquidez e tornaram nossa estrutura de capital insustentável", disse o presidente-executivo Ben Gadbois em comunicado.

A empresa com sede em Downers Grove, Illinois, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário adicional.

O portfólio da Instant Brands também inclui produtos como panelas de pressão Instant Pot e Corningware.

Em janeiro, a Instant Brands concordou em pagar uma multa e mudar suas práticas de marketing para resolver alegações da Comissão Federal de Comércio dos EUA de que anunciava falsamente copos medidores de vidro Pyrex como "Made in USA" enquanto importava alguns deles da China.