Harry Markowitz, ganhador do Nobel e pioneiro da teoria moderna de portfólio, morre aos 95 anos

Harry M. Markowitz, economista que lançou uma revolução nas finanças ao derrubar o pensamento tradicional sobre compra de ações, e ganhador do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas em 1990 por sua inovação, morreu na quinta-feira (22) em San Diego, na Califórnia. Ele tinha 95 anos.

A morte, num hospital, foi causada por pneumonia e sepse, segundo Mary McDonald, antiga assistente de Markowitz.

Até seu surgimento, o mundo dos investimentos supunha que a melhor estratégia no mercado de ações era simplesmente escolher as ações de um grupo de empresas consideradas com as melhores perspectivas.

Em 1952, ele publicou sua dissertação, "Seleção de Portfólio", que derrubou essa abordagem de senso comum com o que ficou conhecido como teoria moderna de portfólio, amplamente conhecida pela sigla em inglês, MPT.

Economista Harry Markowitz em seu escritório em San Diego, EUA - Sandy Huffker - 15.mai.2012/NYT

O cerne de sua pesquisa foi fundamentado na relação básica entre risco e recompensa. Ele mostrou que o risco em qualquer carteira depende menos do risco de suas ações componentes e de outros ativos do que de como eles se relacionam entre si. Foi a primeira vez que os benefícios da diversificação foram codificados e quantificados, usando matemática avançada para calcular correlações e variações da média.

Esse insight inovador e seus corolários agora permeiam todos os aspectos da gestão do dinheiro, com poucos profissionais não familiarizados com o trabalho de Markowitz.

"A teoria moderna do portfólio saiu dos corredores da academia para o mainstream da gestão de investimentos", disse Robert Arnott, CEO da Research Associates, uma grande gestora de investimentos em Newport Beach, na Califórnia, em entrevista gravada em vídeo com Markowitz.

Economista Harry Markowitz segura sua medalha do Prêmio Nobel em seu escritório, em San Diego, EUA - Sandy Huffker - 15.mai.2012/NYT

Quando o economista ouviu um de seus colegas descrever como seu trabalho havia trazido "um processo" para o que havia sido, até a década de 1950, a criação "aleatória" de portfólios institucionais, ele sabia que merecia sua reputação como o pai da teoria moderna de portfólio, disse ele.

"Aquele momento foi uma dessas coisas em que você sente um arrepio na espinha", disse ele. "Entendi o que eu havia começado."

Em 1999, o jornal financeiro Pensions & Investments o nomeou "o homem do século".

Trabalhos relacionados a investimentos levaram Markowitz a ser considerado um pioneiro das finanças comportamentais, o estudo de como as pessoas fazem escolhas em situações práticas, como na compra de seguros ou bilhetes de loteria.

Reconhecendo que a dor da perda geralmente supera a alegria de um ganho comparável, ele achou crucial saber como um investimento é estruturado em termos de resultados possíveis e o tamanho das apostas.

Markowitz ganhou renome em dois outros campos. Ele desenvolveu técnicas de "matriz esparsa" para resolver problemas de otimização matemática muito grandes –técnicas que hoje são padrão em software de produção para programas de otimização. Ainda projetou e supervisionou o desenvolvimento do Simscript, que é usado para programar simulações de sistemas como fábricas, transporte e redes de comunicação.

Economista Harry Markowitz do lado de fora em seu escritório, em San Diego, EUA - Sandy Huffaker - 15.mai.2012/NYT

Em 1989, Markowitz recebeu o Prêmio de Teoria John von Neumann da Sociedade Americana de Pesquisa de Operações por seu trabalho em teoria de portfólio, técnicas de matriz esparsa e Simscript.

Seu foco sempre foi aplicar a matemática e os computadores a problemas práticos, principalmente envolvendo negócios em condições incertas.

"Não sou laureado com o Nobel apenas por fazer uma coisa", disse Markowitz em entrevista para este obituário em 2014. Embora tivesse 87 anos na época, ele embarcou numa análise monumental de risco e retorno de títulos.

O artigo seminal de 1952, no The Journal of Finance, foi expandido em seu trabalho mais conhecido, "Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments" [Seleção de portfólio: diversificação eficiente de investimentos], em 1959.

Harry Max Markowitz nasceu em 24 de agosto de 1927 em Chicago, filho único de Morris e Mildred Markowitz, donos de uma pequena mercearia.

No ensino médio, ele começou a ler as obras originais de Charles Darwin e filósofos clássicos como René Descartes e David Hume. Em termos financeiros, o trabalho de Hume está por trás da máxima de que o desempenho passado não é um guia para o futuro.

Ele continuou nessa trilha em um programa de bacharelado de dois anos na Universidade de Chicago, onde, inspirado em parte pelo foco de Hume na incerteza do conhecimento, decidiu seguir economia.

Foi na pós-graduação, onde estudou com Milton Friedman e outros economistas eminentes, que uma conversa casual sobre possíveis temas de dissertação levou a seu trabalho aplicando métodos matemáticos ao mercado de ações.

Os dois primeiros casamentos de Markowitz, com Luella Johnson e Gloria Hardt, terminaram em divórcio. Em 1970 ele se casou com Barbara Gay, que morreu em 2021.

Markowitz deixa dois filhos do primeiro casamento, Susan Ulvestad e David Markowitz; dois do segundo, Laurie Raskin e Steven Markowitz; um enteado, James Marks; 13 netos; Mais de uma dúzia de bisnetos. Ele morava em San Diego.

Em 1968, Markowitz começou a administrar um fundo de hedge de sucesso, o Arbitrage Management Co., baseado no MPT, que se acredita ter sido o primeiro a praticar trading de arbitragem computadorizada.

Markowitz era professor no Baruch College da City University de Nova York quando recebeu o Nobel de ciência econômica, dividindo-o com Merton H. Miller e William F. Sharpe.

Tradução de Luiz Roberto Gonçalves