INSS dá prazo de 90 dias para banco informar juros do consignado; veja onde encontrar a menor taxa

São Paulo

Os bancos terão prazo de até 90 dias para se adaptar às novas regras do empréstimo consignado e passar a informar os juros das operações de crédito, entre outros dados, para os segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), conforme decisão do CNPS (Conselho Nacional de Previdência Social).

A medida está em portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (15). O prazo poderá ser prorrogado por mais 90 dias, caso seja necessário. A extensão da data-limite, no entanto, deverá ser justificada pela rede bancária.

O que os bancos deverão informar ao INSS

Taxas de juros mensal e anual

Data do primeiro desconto

CET (Custo Efetivo Total) mensal e anual das operações de consignado

Valor pago a título de dívida do cliente (saldo devedor original) quando a operação for de portabilidade ou refinanciamento

Valor do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) incidente sobre a operação

Informação diária das taxas de juros para as novas operações de empréstimo pessoal consignado, cartão de crédito consignado e cartão consignado de benefício

Número do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) ou CAC (Central de Atendimento ao Consumidor)

Bancos terão 90 dias para divulgar juros do consignado do INSS entre outras informações - Gabriel Cabral/Folhapress

Segundo o INSS, a divulgação dos juros deverá ser feita por meio do aplicativo ou site Meu INSS depois do prazo de 90 dias. Por enquanto, os segurados ainda não conseguem ver essas informações em seus extratos.

Na portaria, o órgão determina que as instituições financeiras que já possuem sistema do tipo devem prestar "informações de averbação, refinanciamento e portabilidade em todos os novos contratos de crédito consignado aos beneficiários do INSS a partir de 01/07/2023".

A validação das informações será feita pela Dataprev, empresa de tecnologia do governo federal responsável por serviços como Meu INSS, Gov.br e outros, "desde que atendam à Resolução do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) em vigor".

Atualmente, há 16,8 milhões de aposentados e pensionistas com crédito consignado. Dados do instituto apontam que em abril deste ano foram assinados 1,058 milhão de novos contratos, número bem abaixo dos foram 2,3 milhões de contratos de abril de 2022.

A queda na procura pode ser explicada pelo período em que os bancos ficaram sem oferecer este tipo de empréstimo após o CNPS baixar os juros para 1,70% no empréstimo pessoal e 2,62% no cartão de crédito e no cartão consignado do INSS.

A situação só foi normalizada com a intervenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que realizou reunião com representantes do governo e dos bancos. Com isso, o CNPS elevou a taxa para 1,97% no empréstimo e 2,89% no cartão, ainda abaixo dos 2,14% e 3,06% no empréstimo e no cartão, respectivamente, praticados entre dezembro de 2021 e o início de março de 2023.

Os juros do consignado do INSS são limitados, isso significa que os bancos podem cobrar menos, não mais do que o percentual definido. Atualmente, as taxas são divulgadas pelo Banco Central, mas costumam ser defasadas em relação ao que está sendo praticado pelo mercado, já que há um espaço de tempo entre a oferta da taxa, a informação que o banco fornece ao BC e a divulgação feita pela autoridade monetária.

Além disso, não há uma obrigatoriedade de os bancos informarem os juros praticados.

Veja os juros do crédito consignado do INSS

As taxas abaixo correspondem aos juros praticados por bancos e financeiras entre 25 e 31 de maio de 2023, conforme dados divulgados pelo Banco Central

Instituição Juros ao mês (em %) Juros ao ano (em %) Banco Sicoob S.A. 1,61 21,16 Parati CFI S.A. 1,71 22,6 Banco Bradesco Financ. S.A. 1,74 23,04 Banco Cooperativo Sicredi 1,77 23,42 Banco Bari 1,79 23,77 Banco Banestes 1,81 23,98 Agibank 1,81 23,99 BRB - CFI 1,82 24,09 HS Financeira 1,84 24,4 Banco Inter 1,84 24,52 Paraná Bco 1,85 24,66 Banco C6 Consig. 1,86 24,69 Caixa Econômica Federal 1,87 24,83 Alfa S.A CFI 1,88 24,98 Facta S.A. 1,88 25,09 Banco Paulista 1,89 25,15 Bradesco 1,89 25,24 Banco da Amazônia 1,9 25,38 BMG 1,91 25,43 Banco PAN 1,91 25,49 Santander 1,91 25,53 Banco do Estado do RS 1,93 25,71 Banco do Brasil 1,94 25,93 Itaú Consignado 1,96 26,25 Daycoval 1,97 26,35 Banco Safra 1,98 26,48 Zema CFI 1,98 26,49 Itaú Unibanco 1,98 26,56 Crefisa 1,99 26,64 Mercantil do Brasil 2,01 26,94 Banco do Nordeste do Brasil 2,01 27,03 Gazincred 2,02 27,12 Banco do Estado de SE 2,08 28,03

Em nota, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) afirma que a instrução normativa do INSS "contribui para trazer maior transparência às operações de crédito consignado". A medida atende à recomendação do CNPS.

Sobre os dados que serão enviados pelos bancos à Dataprev, a federação diz que novo ato normativo do INSS deverá disponibilizar as informações sobre prazo de forma mais detalhada.

Além disso, segundo a Febraban, a divulgação também dependerá "de desenvolvimento e homologação entre as instituições financeiras e a Dataprev", diz a nota.

COMO FUNCIONA O CONSIGNADO DO INSS?

O consignado é um crédito com desconto direto na folha de pagamento. Os juros são controlados pelo CNPS. A taxa definida no conselho é o máximo que pode ser cobrado. O segurado do INSS pode comprometer até 45% do benefício com o crédito consignado. Desse total, 35% são para o empréstimo pessoal, 5% para o cartão de crédito e 5% para o cartão de benefício, criado no ano passado.